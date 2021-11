Mislim svoje mesto: Poklon žrtvam rasizma

Na ograji ameriške ambasade se že od aprila 2014 blešči tabla, na kateri predstavniki Združenih držav »izkazujejo čast in žalujejo za vsemi Slovenci«, ki so trpeli pod fašizmom, nacizmom in komunizmom. Seveda si vse te žrtve to zaslužijo in seveda je bil naš komunizem marsikdaj zločinski. A na ameriški ambasadi najbrž vedo, da smo imeli Slovenci zmeraj le kolaborante s tujimi fašisti in nacisti, medtem ko je bil komunizem naš lasten in v nasprotju s fašizmom in nacizmom našega naroda ni hotel izničiti, ampak nam je priboril pomemben del etničnega ozemlja. Zato bi ameriškemu izkazovanju sočutja z našimi žrtvami našega totalitarizma lahko rekli pokroviteljsko vmešavanje v našo zgodovino. A iskreni prijatelji si povejo, kar si mislijo, zaradi česar bi bilo prav, da bi jim prijateljsko gesto vrnili in na našo ambasado v Washingtonu pritrdili tablo, na kateri bi izrazili svoj poklon vsem Američanom, ki so bili žrtve rasizma.