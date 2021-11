Moj predlog je, da bi bilo treba vsem visokošolskim študentom dati ob vpisu na študij tudi pogodbo, kjer bi bilo z mastnimi črkami napisano, da je šolanje brezplačno, v drobnem tisku pa napisano, da je po koncu študija študent dolžan toliko in toliko let opravljati delo v Sloveniji za slovenska podjetja. Tako bi vsi ti, ki zdaj z diplomo odhajajo v tujino, praviloma dobre tam tudi sprejmejo, nekaj vrnili državi, saj do zdaj v tujini z njimi niso imeli nikakršnih stroškov. Mislim, da profesorji na fakultetah že zdaj priporočajo študente, ki so še posebej perspektivni; upam, da so za to tudi iz tujine primerno nagrajeni. V tujini se do visokošolske izobrazbe pride precej težje. Tam morajo biti starši ali nekdo drug sposobni financirati študij ali pa študent zaprosi in dobi posojilo za študij. Ta druga oblika pa je precej kruta, saj se takšno posojilo odplačuje kar precej let aktivnega dela.

Za izvedbo takšnega predloga bi bilo morda treba spremeniti tudi kakšen člen ustave naše domovine.

Učimo se malo pri naših sposobnih podjetjih. Ti si potrebne delavce na vseh ravneh priskrbijo sami, seveda to nekaj stane. Po končanem študiju je treba dobiti še ustrezne sposobnosti za določeno delo. Najlažje je biti nekje v senci in tarnati, zakaj nisi dovolj uspešen, čakati na že usposobljene delavce starosti okrog 40 let in kriviti država, da naredi premalo. Krka iz Novega mesto in še veliko drugih s tem nimajo težav.

Ivan Čeligoj, Pivka