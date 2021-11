V ponedeljek ponoči po evropskem času sta se po spletni videopovezavi več kot tri ure pogovarjala Joe Biden in Xi Jinping, predsednika ZDA in Kitajske. Gre za njune prve prave bilateralne pogovore, odkar se je Biden januarja preselil v Belo hišo. Sicer sta se letos že večkrat slišala po telefonu. Za Bidna (ki sta ga spremljala zunanji minister Antony Blinken in svetovalec za varnostno politiko Jake Sullivan) so ti pogovori zdaj toliko pomembnejši, ker si je Xi (ki je imel v ponedeljek ob sebi štiri sodelavce) prejšnji teden zagotovil še tretji mandat voditelja kitajske komunistične partije. Do srečanja v živo pa niti tokrat ni prišlo, ker od začetka pandemije Xi ne zapušča Kitajske.

Oba sta se v uvodu, ki so ga lahko spremljali novinarji, želela pokazati kot pragmatična in zmerna politika, zavzeta za sodelovanje. Xi je Bidna celo imenoval »stari prijatelj«, poznata pa se še iz časov predsednika Baracka Obame.

Iskanje možnosti za sodelovanje

Kot sta oba dala vedeti, je glavni cilj teh pogovorov na daljavo, da se državi izogneta hujšemu konfliktu, do katerega bi lahko zlasti na območju Tajvana prišlo tudi nenamerno in ki bi samo škodil obema državama. S tem se zadnje tedne ukvarjata diplomaciji obeh držav, potem ko so se zaostrile napetosti zaradi Tajvana. Pogovor seveda ni odpravil nepremostljivih razlik v stališčih, tudi ne glede Ujgurov in Hongkonga. O konfliktnosti bi lahko govorili tudi zaradi tekmovanja za prvenstvo v svetu na gospodarskem in tehnološkem področju. Pogovori so potekali tudi o iranskem jedrskem programu, Afganistanu, korejskem polotoku, kibernetskih napadih in medsebojni trgovini.

Biden se je v uvodu med drugim zavzel za »odgovorno vodenja sveta« s strani obeh držav, posebej na področju boja proti podnebnim spremembam. Bela hiša hoče zdaj vzpostaviti neke vrste pravila igre, ki naj bi jih ZDA in Kitajska kot tekmici spoštovali. Še vedno pa se nameravajo ZDA opirati na protikitajsko zavezništvo z Japonsko, Avstralijo in Indijo, imenovano Quad, pri katerem sodeluje tudi Velika Britanija.

Tudi Xi, ki vidi v dobrih odnosih z ZDA glavno nalogo kitajske zunanje politike v 21. stoletju, meni, da morata državi sodelovati v boju proti podnebnim spremembam, prav tako proti pandemiji: »Kitajska in ZDA bi se morali spoštovati, sobivati v miru in sodelovati. To bo koristilo državljanom obeh držav in to pričakuje mednarodna skupnost.«