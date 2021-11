Gasilci PGD Cerknica in PIGD Kovinoplastika Lož so požarno in naletno zavarovali kraj nesreče, osvetlili kraj, odklopili akumulatorje, prečrpali pogonsko gorivo iz tovornega vozila, očistili po vozišču razlite tekoče ter pomagali dežurnim delavcem Darsa, policiji in reševalcem NMP Cerknica, ki so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in nato prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana. Zaradi nesreče je bila avtocesta v smeri Kopra zaprta.

S policije so sporočili, da je nesrečo povzročil 35-letni državljan BiH. S tovornim vozilom je peljal po avtocesti iz Kopra proti Ljubljani. Na poti je zaspal in zapeljal levo, zato je prebil kovinsko varovalno ograjo in betonsko ograjo med voziščema, nato pa preko obeh prometnih pasov avtoceste za smer Koper zapeljal na zelenico ob počivališču Ravbarkomanda, kjer se je ustavil. V posledice razdejanja po vozišču sta trčila še dva voznika. Enemu od njiju, 27-letnemu državljanu Slovenije, je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,50 mg/l, odrejen mu je bil strokovni pregled.