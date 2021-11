Spored koncerta je orkester objavil v sredo, argentinski dirigent pa bo za njegovim pultom v zlati dvorani dunajskega Musikvereina stal tretjič. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, bodo glasbeniki prvič na tem koncertu odigrali šest skladb, s katerimi se bodo podali na potovanje k nimfam in netopirjem. Sicer pa programsko jedro ostaja pri družini Strauss. Novoletni koncert Dunajskih filharmonikov velja za enega najbolj priljubljenih koncertov klasične glasbe na svetu. Vsako leto ga predvajajo v številnih državah po svetu. Letošnjega je že šestič vodil italijanski maestro Riccardo Muti, zaradi epidemioloških razmer, zaradi katerih so v Avstriji prepovedali vse koncerte z občinstvom, pa so ga izvedli pred praznim avditorijem.