Visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je ob včerajšnjem predstavljanju prvega osnutka strateškega kompasa, nastajajočega krovnega dokumenta za učinkovitejše ukrepanje Evropske unije na zunanjepolitičnem in obrambnem področju, ocenjeval, da bi nove enote za hitro hibridno posredovanje, ki jih Evropska unija ta čas še nima, lahko nacionalnim oblastem pomagale pri zoperstavljanju takšnemu hibridnemu vojskovanju, kot ga ta čas vidimo na meji med Poljsko in Belorusijo.

Uporabljal je besede, ki jih v človekoljubnih organizacijah za opisovanje klavrne situacije, v kateri so se znašli obtičali migranti, ne želijo slišati. Vendarle bo držala Borrellova ocena, da so ljudje uporabljeni kot »orožje« beloruskega režima za pritisk na Evropsko unijo. A ob tem, da se na poljsko-beloruski meji v ledenih temperaturah proti temu »orožju« iz krvi, mesa in čustev bori tudi EU, Borrell ni spravil iz ust.

Poljski varnostni organi so postavili žico, kordone vojakov in policistov in začeli proti množici uporabljati tudi vodne topove. Še vedno dostop do mejnega območja ni dovoljen, domnevno zato, da navzočnost novinarjev ne bi še bolj podpihovala situacije. Podobe s poljske strani meje so večinoma temačne. Pri opazovalcu vzbujajo občutek ogroženosti, hkrati pa se s podobami žičnatih ograj in kordonov vojakov, ki se branijo pred kamenjem, krepi argumentacija poljske vlade, kako kot branik evropske zunanje meje skrbi za varnost integracije.

Po drugi strani pa Belorusija, ki še kar noče umakniti migrantov z obmejnega območja in jih pusti kot »orodje pritiska« zmrzovati v gozdovih, še kako rada v svet pošilja povsem druge podobe: premraženih ljudi, ki poskušajo predreti ograjo trdnjave Evropa. In ob tem Lukašenkov režim ne reče nič o tem – tako kot poročajo tudi migranti – da klešče za rezanje bodeče žice ljudje dobijo kar od vojakov ali pa jim ti celo pomagajo pri rezanju lukenj v ograjo.

Bi se Evropska unija kaj drugače soočila s hibridno grožnjo, če bi imela strateški kompas? Morda. A kar krepko je za lase privlečena Borrellova ocena, da bi ob strateškem kompasu o tej hibridni grožnji bili kaj prej obveščeni. EU za migrantske tokove na belorusko ozemlje ve že mesece, a vse do pred dobrim tednom dni ni aktivneje ukrepala. Zakaj? Jih je prepričala Poljska s postavljanjem žičnate ograje ali s sprejemanjem zakonodaje, ki uzakonja nasilno vračanje migrantov, ne da bi ti lahko zaprosili za azil?

Macron, Merklova, Michel in Borrell po telefonu kličejo Lukašenka in Putina, da bi rešili situacijo z ljudmi, ki so obtičali na mejnem območju. Hkrati v geopolitičnem merjenju mišic – Nemčija je upočasnila pridobivanje obratnega dovoljenja za Severni tok 2 – pripravljajo nove sankcije in poskušajo zapreti še eno migrantsko pot.

Medtem ko se na plečih ljudi vodi visoka politika, pa so se še pred prvim repatriacijskim letom v domovine začela vračati prva trupla. In Poljska se sedaj pripravlja, da bi napetosti na meji lahko trajale mesece. Pomladi v beloruskih gozdovih po ostri zimi ne bo dočakal nihče. Prav v tem času bodo sicer obrambni in zunanji ministri predvidoma potrjevali nov strateški kompas EU. Se bo kriza takrat ponovila v drugi obliki, potem ko bo vrata zaprl poldrugi kilometer od meje načrtovani logistični center »humanosti« Lukašenka za begunce, ki ga je za zimsko preživetje »orožja« napovedal včeraj?