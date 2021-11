Avstrija: testirati se bodo morali tudi cepljeni šolarji

V drugem novembrskem tednu so v avstrijskih šolah našteli 3520 pozitivnih PCR-testov na sars-cov-2. Zaradi množičnega izbruha okužb so štiri šole zaprli, v karanteno je moralo 159 oddelkov. Trend zbuja skrb: krivulje se vzpenjajo. Vlada je zato zaostrila ukrepe v šolah. Po 27. novembru se bodo morali trikrat na teden testirati tudi vsi cepljeni šolarji in šolarke. Predsednik učiteljskega sindikata Paul Kimberger (FCG) podpira zaostritve. »Potrebujemo pa tudi podporo od zunaj,« je opozoril in pozval necepljene starše in zaposlene v šolstvu, naj se vendarle zaščitijo, cepljeni pa naj gredo po poživitveni odmerek.