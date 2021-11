Obdobje po Marcusu Keenu se je za Cedevito Olimpijo začelo dobro. Potem ko so Ljubljančani odrezali posameznika, ki je na parketu deloval precej egoistično in namesto razigravanja soigralcev bolj kot ne želel zadovoljiti le lastne potrebe po doseganju točk, so dosegli pomembno zmago proti Mornarju, proti kateremu je izstopala ravno moštvena igra. Predvsem v zadnji četrtini, v kateri so zmaji stopili na plin in povozili nasprotnika. Trener Jurica Golemac bo proti Budućnosti v 5. krogu evropskega pokala iskal potrdilo, ali je bil uspeh znanilec sprememb v igri njegovega moštva.

Proti Mornarju izjemni v skoku Olimpija se je z Budućnostjo v letošnji sezoni že pomerila. V precej izenačenem dvoboju je črnogorsko moštvo v 5. krogu lige ABA iz Stožic odneslo zmago po bolje odigrani končnici. Trener Aleksandar Džikić je tedaj pogrešal Willyja Reeda, zato bo naloga Ljubljančanov to pot še nekoliko težja. Ključen utegne biti skok, v katerem so v soboto proti Mornarju dominirali. »Visoki igralci so proti Mornarju izjemno zapirali prostor pod obročema. Proti dobri skakalni ekipi smo dobili skok z 42:18. Izstopal je Jackie Carmichael, ki je bil odličen tudi v obrambi. Z njim se veliko pogovarjamo, saj želimo, da ves čas igra tako kot proti Mornarju. Predvsem v obrambi, saj je od nje odvisna tudi njegova igra v napadu. Ko je pravi v obrambi, dobi samozavest v napadu. Jasno pa je, da on ni igralec, ki bi si sam ustvaril priložnosti za doseganje košev, temveč je odvisen od dobrih asistenc soigralcev,« je bil zadovoljen Jurica Golemac.