Petega novembra sem naročil pri Petrolu, kot vsa leta v preteklosti, kurilno olje (3000 litrov), s tem da ga bom plačal ob dostavi s plačilno kartico. Že to, da se je kurilno olje letos močno podražilo, verjetno tudi z dovoljenjem vladajočih, me je šokiralo, še bolj pa, ker mi Nova KBM ni odobrila plačila, temveč ga je zavrnila. Povedati moram, da do zavrnitve ni moglo priti zavoljo tega, ker na mojem računu ne bi bilo dovolj denarja. Do pred kratkim sem bil vrsto let komitent Abanke in z njenim poslovanjem tudi zadovoljen. S posredovanjem sedanje vladajoče garniture pa je prišlo do lastniških sprememb, tako da se je Abanka združila z Novo KBM, to pa je kmalu zatem prevzela neka madžarska banka. Že takoj po združitvi Abanke z Novo KBM sem kot komitent opazil, da poteka delo referenta za pultom veliko počasneje kot prej, ugotovil sem tudi, da so jim takoj zamenjali kvalitetne elektronske naprave s slabšimi. Iz tega lahko le sklepam, da je sedanja nova lastnica Nove KBM to postala z velikim naporom sedanje vlade, ki se neizmerno trudi za slovenske državljane. Kdo nam laže?

Štefan Horvat, Ljubljana