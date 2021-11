Rivalstva (36. del): Bon Scott ali Brian Johnson?

V marsikateri zabavnoglasbeni zasedbi so zamenjali pevca in je to pri poslušalstvu izzvalo primerjave. A v večini primerov je šlo za primerjave z živečimi ljudmi. V zasedbi AC/DC pa je novi pevec moral nadomestiti predhodnika, ki je umrl na vrhuncu slave, ob tem pa še na rockersko zveličaven način – podobno kot Jimi Hendrix ali John Bohnam se je zadušil z lastnimi izbljuvki po noči, polni alkohola in heroina.