Na začetku tega meseca je odmeval mednarodni škandal, ko je nekdanja prva teniška igralka sveta v konkurenci ženskih dvojic in 14. med posameznicami Kitajka Peng Shuai razkrila, da je bila žrtev spolne zlorabe. Na družbenem omrežju weibo je Pengova zapisala, da jo je v spolne odnose prisilil nekdanji podpredsednik kitajske vlade Zhang Gaoli. Petinsedemdesetletni Zhang Gaoli je naloge podpredsednika kitajske vlade opravljal od leta 2013 do 2018 in sodi v krog najožjih zaveznikov kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Objavo so kasneje cenzurirali. Ameriški New York Times je poročal, da je bilo to prvič, da se je eden vodilnih predstavnikov kitajske komunistične partije soočil s takšnimi obtožbami.

Vrhunska teniška igralka je zapisala, da jo je Zhang Gaoli v spolne odnose prisilil, potem ko je obiskala njegov dom, da bi skupaj igrala tenis. »Tisti popoldan nisem dala svojega soglasja in nisem mogla nehati jokati,« je zapisala. »Pripeljal si me v svojo hišo in me prisilil v odnose.« Peng Shuai je priznala, da ne bo mogla predložiti dokazov, s katerimi bi podkrepila svoje trditve. »Nimam dokazov in nemogoče je bilo dobiti kakršne koli dokaze. Vedno ste se bali, da bom k vam prinesla kaj, kot je magnetofon, za snemanje dokazov ali kaj podobnega… Ni zvočnega zapisa, ni videozapisa, samo moja popačena, a zelo resnična izkušnja.«

V zadnjih dneh največji svetovni mediji poročajo, da se je za Peng Shuai izbrisala vsaka sled. Vodstvo združenja teniških igralk WTA s sedežem v St. Petersburgu na Floridi v ZDA je v nedeljo pozvalo, naj se trditve Pengove raziščejo »popolnoma, pošteno, pregledno in brez cenzure«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian je na poizvedovanje, naj odgovori na vprašanje, ki zadeva Pengovo, dejal: »Nisem slišal za vprašanje, ki ste ga izpostavili.« Dodal je, da »to ni diplomatsko vprašanje«, usode nekdanje prve igralke sveta v ženskih dvojicah pa ni komentiral. Kitajska nacionalna teniška zveza se na prošnjo AFP za komentar ni odzvala.

V izjavi je predsednik WTA Steve Simon dejal, da dogodki v zvezi s Pengovo »zbujajo globoko zaskrbljenost«, in pozval, naj se njene trditve obravnava z največjo resnostjo. »Naša absolutna in neomajna prednostna naloga je zdravje in varnost naših igralk. Pravimo, da je pravico mogoče doseči,« je zapisano v izjavi. Simon je sicer za New York Times povedal, da je od več virov, vključno s kitajsko teniško zvezo, prejel potrditev, da je Pengova »varna in ni ogrožena«. Po njegovih besedah pa nihče, ki je povezan s turnejo WTA, vključno z zaposlenimi in igralkami, ni mogel neposredno stopiti v stik s Pengovo, da bi potrdili, kaj se z njo dogaja.

Sedanje in nekdanje igralke so na družbenih omrežjih izrazile veliko zaskrbljenost za varnost nekdanje zmagovalke dveh turnirjev za veliki slam v ženskih dvojicah skupaj s Tajvanko Hsieh Su Wei v Wimbledonu in na OP Francije v letih 2013 in 2014.

Nick Kyrgios spet na naslovnicah Avstralski teniški igralec Nick Kyrgios je poskrbel za veliko medijsko pozornost v deželi tam spodaj. V svojem podkastu je najprej branil pravico Novaka Đokovića do nastopa na turnirju v Melbournu, ne glede na to, ali je cepljen, a je kasneje umaknil podporo prvemu igralcu sveta in devetkratnemu zmagovalcu odprtega prvenstva Avstralije. Šestindvajsetletni Kyrgios je v torek zjutraj poskrbel za udarne naslove avstralskih medijev, potem ko je v svojem podkastu No Boundaries pozval k odpovedi domačega turnirja za grand slam leta 2022, da bi, kot je prepričan Kyrgios, omejili tveganje za nov izbruh okužb z novim koronavirusom v Melbournu. »Mislim, da OP Avstralije ne bi smeli izpeljati, samo za ljudi v Melbournu – poslati morate sporočilo,« je dejal Kyrgios.