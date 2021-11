To pomeni, da doslej odigranih tekem slovaške ekipe ne bodo izbrisali, moštva pa odslej ne bo več na lestvici.

Vzrok za izstop kluba, v Bratislavi so takšno željo izrazili že pred desetimi dnevi, a je moralo vodstvo tekmovanja najti rešitev za nadaljevanje sezone, preden je novico uradno potrdilo, je smrt 24-letnega hokejista Borisa Sadeckega. Ta je v začetku novembra umrl v bolnišnici, kamor so ga nekaj dni prej prepeljali, ko je na tekmi med Bratislavo in Dornbirnom doživel srčni zastoj.

Le dva dni pozneje je slovaški hokejski svet pretresla še novica o smrti 36-letnega direktorja kluba Dušana Paška. Ta je po poročanju slovaških medijev naredil samomor, ker se je čutil odgovornega za smrt igralca svojega kluba, saj naj bi vedel za njegove zdravstvene težave.

V Bratislavi so hokejisti, ki so tam še ostali, v ponedeljek opravili zadnji skupni trening, že nekaj časa pa je bilo jasno, da v tej sezoni ne bodo več nastopali.

V ligi ICEHL so se tako morali soočiti s situacijo, ki je ne predvideva noben pravilnik. Kot so sporočili danes, so se odločili za sistem koeficientov, ki upošteva odstotek osvojenih točk na odigranih tekmah. Na ta način ni bilo treba odvzeti točk ekipam, ki so že igrale s Slovaki, v prihodnje pa bodo predvidene dvoboje Bratislave tudi lahko brez posledic odstranili iz koledarja.

SŽ Olimpija, ki je najbolje začela sezono in je pred reprezentančno prekinitvijo vodila na lestvici (16 odigranih tekem, 11 zmag po rednem delu in 36 točk), tako ostaja vodilna tudi po preračunani lestvici, zdaj ima koeficient 2,250. Madžarski Fehervar je drugi (2,059), Innsbruck pa tretji (1,778).

Ljubljančani sicer v tej sezoni niso igrali nobene tekme z Bratislavo, prva je bila predvidena dva dni po smrti igralca in prav na dan, ko je umrl direktor kluba, a so jo odpovedali.

"Po dolgi razpravi je posebna komisija našla rešitev. Po tej rešitvi nobeno moštvo ne bo izgubilo točk, ki jih je dobilo v poštenem športnem boju. Menim, da gre za najbolj pošteno možnost, obenem pa tak sistem omogoča tudi hitre reakcije ob morebitnih zapletih v sezoni zaradi odpovedi tekem," je dejal Jochen Pildner-Steinburg, predsednik lige.

Točkovni sistem ostaja nespremenjen (tri točke za zmago, dve za zmago po podaljšku/kazenskih strelih, ena za poraz po podaljšku/kazenskih strelih in nič točk za poraz), novost pa je uvedba koeficienta med zmagami in številom odigranih tekem, zaokrožen na tri decimalke. Takšen sistem pa omogoča tudi, da lahko kakšna tekma ostane neodigrana (če se bodo poslabšale razmere, povezane s pandemijo), pogoj je le, da mora vsaka ekipa odigrati 80 odstotkov predvidenih tekem.