Ravnatelji so pričakovali, da jim bodo predstavniki ministrstev za izobraževanje in zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) prisluhnili na današnjem srečanju pred sredinim začetkom tedenskega obveznega samotestiranja na novi koronavirus vseh učencev in dijakov v šolah.

»Danes je bil narejen še en poskus, da bi se otroci prve triade vsaj za nekaj časa v začetku najprej samotestirali doma, a ni naletel na posluh pristojnih. Dlje od tega, da bo ministrica za izobraževanje, znanost in šport prenesla to zahtevo, nismo prišli,« je za STA povedal glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanost in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj.

Na sestanku, ki je potekal preko video povezave, so jim tudi pojasnili, da ob velikem številu učencev, ki bi zavračali samotestiranje in bi jim bila zaradi tega prepovedana udeležba pri pouku, hibridni način pouka zanje ne bi bil mogoč. V tem primeru bi prišlo do zaprtja šole in prenosa izobraževanja na daljavo, kar je po Štrukljevi oceni zelo problematično.

»To je popolnoma nesprejemljivo, ker take odločitve ne more sprejeti ravnatelj, saj nima nobenih pristojnosti za to. Gre za popolnoma zgrešeno sporočilo, da tisti, ki so pripravljeni izvajati ukrepe in slediti, postanejo žrtve tistih, ki jih zavračajo, ker se bodo morali vsi izobraževati na daljavo,« je jasen Štrukelj.

Na sestanku so šolniki po njegovih navedbah opozorili tudi na navodilo za samotestiranje, kjer piše, da mlajši od 14 let ne smejo izvesti samotestiranja brez nadzora odrasle osebe. Odgovor državnega sekretarja ministrstva za zdravje Franca Vindišarja, ali je treba to upoštevati, ni bil jasen, komentira Štrukelj.

Prav tako so opozorili tudi na nekatera pravna vprašanja, na primer, kakšna pooblastila ima učitelj oz. ravnatelj v primeru, ko otroci v šolo pridejo brez kakršnega koli soglasja ali nesoglasja staršev k samotestiranju. Šolniki so ob tem opozorili, da bo prihajalo do situacij, za katere nimajo jasnih usmeritev.

Okrožnica ministrstva za izobraževanje, ki jo pričakujejo popoldne, naj bi odgovorila, kako ravnati v teh primerih, pa tudi kaj narediti v primeru, ko bo otrok prišel v šolo z nesoglasjem za samotestiranje, starš pa mu je naročili, naj ostane v šoli.

Glede obrazca za opomin pred vložitvijo kazenske ovadbe zaradi samotestiranja za učitelje in ravnatelje, ki kroži po spletu, je Štrukelj povedal, da so dobili odgovor ministrstva, da bodo ravnatelji in učitelji dobili pravno zaščito plačano. Tudi sindikat bo take svoje člane, če bi bili toženi, ker so izvajali ukrepe, pravno zaščitil, je še dodal.