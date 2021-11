Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je danes na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril, da je Slovenija pri zasledovanju zelenega prehoda predolgo spala in zamudila vrsto priložnosti. »Čeprav čas ni naš zaveznik, smo na pravi poti. Izgovorov pred našimi otroci, pred naslednjimi generacijami ni več,« je izpostavil.

Slovenija ima danes po ministrovih besedah pripravljene vse pravne in druge podlage, da se zgodba zelenega prehoda uresniči. »Obstajajo priložnosti za še več sončnih elektrarn in za štiri nove hidroelektrarne, imamo tudi nekaj vetrnega potenciala, ki ga moramo izkoristiti. Obnovljivi viri energije so tisti, ki nam lahko pomagajo pri zagotavljanju energetske neodvisnosti,« je dejal Vrtovec.

Toda obnovljivi viri po Vrtovčevih besedah ne bodo dovolj. Brez jedrske energije ne bomo kos nalogi, torej brezogljični družbi in energetski neodvisnosti, je prepričan. »Evropska odvisnost od fosilnih goriv se kaže z rastjo cen. Nadaljnjo rast bomo preprečili le tako, da bomo uvoz fosilnih goriv energentov zmanjšali in odprli pot jedrski energiji,« je dodal minister.

Za zeleni prehod so zagotovljeni tudi finančni viri, in sicer tako iz državnega proračuna kot iz načrta za okrevanje in odpornost. »Finančni viri so na voljo, je pa zelena prihodnost in sama operacionalizacija v veliki meri odvisna od same distribucije,« je dejal Vrtovec in energetska podjetja pozval, da javno pokažejo njihove strategije za zeleni prehod.