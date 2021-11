Poljsko obrambno ministrstvo je danes na Twitterju objavilo videoposnetek, na katerem je videti, kako na beloruski strani meje oseba v vojaški uniformi odstranjuje ograjo. Ob tem je beloruske varnostne organe obtožilo, da so poškodovali ograjo na meji med državama in tako migrantom omogočili nezakonit prehod meje.

Kasneje so zapisali še, da so štirje beloruski vojaki ponoči skušali poškodovati ograjo in 11 migrantov poslati na Poljsko. Poljska vojska je ta poskus preprečila, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Poljska je na meji postavila začasno ograjo, s katero skušajo migrantom preprečiti, da bi nezakonito vstopili v državo. Visoka je okoli 2,5 metra, obdaja pa jo rezilna žica. To bo glede na načrte nadomestila 5,5 metra visoka pregrada, dodali bodo še senzorje za zaznavanje gibanja in kamere. Novo pregrado bodo začeli postavljati decembra.

Več tisoč ljudi že več dni biva v gozdu na beloruski strani meje s Poljsko, po ocenah poljskih oblasti jih je tam trenutno okoli 4000. Za njimi je nova mrzla noč, nekateri so jo preživeli oviti v odeje, drugi v šotorih. Številni pa so spali kar na mrzlih tleh ob mejnem prehodu Kuznica, poročajo tuje tiskovne agencije.

Danes so se razmere na obmejnem območju zaostrile. »Agresivni migranti še naprej mečejo kamenje v vojake in policiste,« je poljsko obrambno ministrstvo zapisalo o trenutnih razmerah v bližini mejnega prehoda Kuznica. V pripadnike poljskih varnostnih sil naj bi metali tudi šok granate, s katerimi naj bi jih opremila beloruska vojska.

Dodali so, da poljske varnostne sile »odvračajo napad«. Pri tem so uporabili solzivec, pa tudi vodni top. Sporočili so, da je bil huje ranjen poljski policist.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je bil kritičen do poljskega ravnanja na meji. »Ravnanje poljske strani je povsem nesprejemljivo,« je dejal. Pri tem je omenil uporabo solzivca, vodnega topa in »streljanja nad glavami migrantov v smeri Belorusije«.

Migranti, ki večinoma prihajajo z Bližnjega vzhoda, že mesece poskušajo prečkati mejo med Belorusijo in Poljsko. Zahodne države beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka obtožujejo hibridne vojne oziroma namernega ustvarjanja migrantske krize na meji z EU. V povračilo na sankcije, ki jih je proti Belorusiji uvedla unija, naj bi namreč pred meseci začel načrtno vzpodbujati in tudi organizirati prihode bližnjevzhodnih migrantov, ki jih nato množično odvažajo do meje s Poljsko, pa tudi Litvo in v manjši meri Latvijo.