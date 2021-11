Bešič Loredan, ki prav tako ni prenehal operirati, je tudi povedal, da gre za umazano, podlo igro vodstva bolnišnice, ki je v teh razmerah nepotrebna. Dejal je, da je vodstvo novogoriške bolnišnice že tretjič v dveh letih zaprlo ortopedski oddelek in da poleti ni bilo nobenih pogovorov, kaj se bo zgodilo s covidnimi bolniki, če pridemo do tega, kjer smo danes.

»Jaz sem vztrajal, da zaprtje oddelka ortopedije ni možno, če hočemo zdraviti bolnike z oznako nujno oz. zelo hitro. Bolnišnica je nujno rabila covidne postelje. Boli pa me dejstvo, da je v novi bolnišnični stavbi 60 ali več praznih postelj in bi jih s povsem drugačno organizacijo dela namenili covidnim bolnikom z istim številom zaposlenih in bi ostale dejavnosti lahko v 30 odstotkih opravljale svoje delo,« je pojasnil Bešič Loredan.

Po njegovih besedah je svet novogoriške bolnišnice pred kratkim potrdil novega direktorja ter izrazil upanje, da ga bo čim prej potrdila tudi vlada in da bo novi direktor postavil neko novo ekipo, ki bo regionalno novogoriško bolnišnico postavilo na raven, ki si jo zasluži, predvsem da poskrbi za bolnike v teh najtežjih časih.

Dodal je še, da bo pravno dokazal, da je postopek izredne odpovedi njegovega delovnega razmerja nezakonit. V četrtek pa je Bešič Loredan vabljen na zagovor v bolnišnico.

Strokovna direktorica novogoriške bolnišnice Dunja Savnik Winkler pa je v ponedeljkovi izjavi za medije povedala, da so oddelek ortopedije preselili v šesto nadstropje, kjer se nahaja še nekaj drugih bolnišničnih oddelkov. Kader so racionalizirali, da so ga lahko usmerili na covidni oddelek, je še dejala.