Kyrgios najprej podprl Đokovića, a se je nato premislil

Avstralski teniški igralec Nick Kyrgios je danes poskrbel za veliko medijsko pozornost v deželi spodaj dol. V svojem podcastu je najprej branil pravico Novaka Đokovića do nastopa na turnirju v Melbournu, ne glede na to, ali je cepljen, a je kasneje umaknil podporo prvemu igralcu sveta in devetkratnemu zmagovalcu odprtega prvenstva Avstralije.