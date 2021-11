Podatke o številu oseb, ki so včeraj potrebovale bolnišnično zdravljenje, še čakamo.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov znaša 3284, kar je 60 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje števila potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 2154 oziroma 124 več kot dan prej.

V primerjavi z minulim ponedeljkom, ko so potrdili 3344 okužb z novim koronavirusom, so jih ta ponedeljek našteli 419 več. Ta ponedeljek so opravili tudi 28 več PCR-testov. Delež pozitivnih testov je bil tokrat višji za 5,3 odstotne točke.

V ponedeljek so opravili tudi 81.690 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.210.122 ljudi, z vsemi potrebnimi odmerki pa 1.132.229.

Slovenska vojska na pomoč covidnim bolnišnicam s štirimi zdravstvenimi ekipami Slovenska vojska je danes s štirimi vojaškimi zdravstvenimi ekipami z 20 pripadniki priskočila na pomoč covidnim bolnišnicam, ki imajo zaradi visokega števila hospitaliziranih bolnikov težave z zagotavljanjem kadra. Prav tako bo vojska UKC Maribor posodila medicinsko opremo za spremljanje življenjskih funkcij bolnikov. Vojaške zdravstvene ekipe bodo pomagale v obeh univerzitetnih kliničnih centrih ter v celjski in novomeški bolnišnici. V vsako od bolnišnic je napoten zdravstveni tim, ki ga sestavljajo diplomirana medicinske sestra, zdravstveni tehnik oz. srednja medicinska sestra, bolničar in dva vojna reševalca. Glede na potrebe bodo delali na intenzivnih covidnih oddelkih, oddelkih urgentne medicine in drugih bolnišničnih oddelki. Večina pripadnikov medicinskega kadra je iz vojaške zdravstvene enote, bojni reševalci pa so pripadniki 1. oz. 72. brigade Slovenske vojske, je v današnji izjavi za medije ob prihodu ekipe v ljubljanski univerzitetni klinični center (UKC) pojasnil poveljnik logistične brigade polkovnik Franjo Lipovec. »Delo v bolnišnicah bodo začeli takoj. Dobili bodi osnovna navodila za delo, se spoznali z režimom dela, opremili jih bodo z zaščitno opremo in razporedili na ustrezne oddelke, kjer bodo skupaj z ostalimi zaposlenimi nudili zdravstveno oskrbo,« je dodal. Vojska zdravstvenemu sistemu pri obvladovanju epidemioloških razmer danes sicer ne pomaga prvič, že v preteklosti so namreč pomagali z izposojo medicinske opreme, ki so jo ponudili v pomoč bolnišnicam za nemoteno delovanje v času epidemije covida-19. Pred časom so tako iz lahke premične bolnišnice Role 2 UKC Ljubljana posodili premični rentgen, predvidoma danes pa bodo UKC Maribor posodili določeno medicinsko opremo za spremljanje življenjskih funkcij bolnika. Ob tem je Lipovec še spomnil, da pripadnice in pripadniki Slovenske vojske že od vsega začetka epidemije covida-19 aktivno sodelujejo pri njenem reševanju oz. obvladovanju. Neprestano izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, med drugim evakuirajo obolele pripadnike iz tujine, testirajo, analizirajo vzorce in proti covidu-19 cepijo tako za pripadnike vojske kakor tudi za zaposlene v kritični infrastrukturi. Poleg tega zagotavljajo dezinfekcijska sredstva in zaščitno opremo ter občinam nudijo pomoč pri izvajanju cepljenja, na primer v vojašnici Petra Petriča v Kranju. S povečanjem dodatnih nalog bo omejeno tudi delovanje vojske, a so po zagotovilih Lipovca na to pripravljeni. Tako bodo v Slovenski vojski med drugim še naprej neprekinjeno zagotavljali preventivne zdravniške preglede, nujno medicinsko pomoč pripadnikom na temeljnem usposabljanju oz. prostovoljnem služenju vojaškega roka. Zdravstvenega kadra je v Slovenski vojski sicer več, a morajo ob tem zagotavljati tudi nemoteno delovanje vojske. Trenutno je tako 20 pripadnikov največ, kar lahko za pomoč bolnišnicam namenijo na daljši rok. A se bodo, kot je zatrdil Lipovec, razmeram prilagodili in po potrebi zagotovili več kadra. »Pomagali bomo tako dolgo, dokler nas bodo potrebovali,« je še dodal.