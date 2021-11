Gre za nov produkt družinskega turizma, ki družine popelje na doživljajsko spoznavanje čarovništva, pa tudi znamenitih osebnosti Krškega in njegovih naravnih posebnosti, opisujejo na krški občini.

Štirikilometrska nezahtevna družinska pot se začne v atriju Mestnega muzeja Krško, kjer dobijo otroci čarobukvico, s pomočjo katere odkrivajo čarovniško pot. Ta jih popelje skozi mesto proti Gori do vznožja poti na grad Krško. Sledi 400 metrov dolg nezahteven vzpon po serpentinasti stezi na vrh hriba, kjer so lepo vidni ostanki gradu. Pot, ki je dobro označena in utrjena, se nato vije po grebenu proti Guntam do točke Čiračara, kjer se obrne in vrača proti mestu.

Kot dodajajo na občini Krško, se bodo obiskovalci povzpeli za 151 višinskih metrov, družine pa bodo zanjo potrebovale okoli tri ure. »Seveda se lahko raziskovanje čarovniških skrivnosti na doživljajskih točkah in uživanje v dogodivščini hitro podaljša v celodnevni izlet,« dodajajo. Na trasi je umeščenih devet doživljajskih točk, vsaka predstavlja en čarovniški razred. Za nepozabno, atraktivno doživetje poskrbi kar 22 različnih lesenih elementov, naselje petih čarovniških hišic, pet spretnostnih elementov ter pravo robinzonsko otroško igrišče, enajst unikatnih klopi, šest kamnitih skulptur in druga presenečenja. Otroci so na koncu za uspešno opravljeno čarovniško šolo nagrajeni s spričarovalom.

Pot Krškočara bo odprta vse dni v letu, nujni čarovniški potrebščini čarobukvico in čaropalico pa obiskovalci dobijo v bistroju pri Mestnem muzeju Krško. Krškočara je že sedma pot na pravljično-doživljajski transverzali po Sloveniji, ki jo ustvarja zavod Škrateljc. Cilj Krškočare je, da z izvirno turistično zgodbo v Krško privabi družine iz vse Slovenije in doseže najmanj 4000 obiskovalcev na leto.