»To je nevarno, to je brezobzirno, to je neodgovorno,« je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price. Štirje ameriški, dva ruska in nemški astronavt, ki so na ISS, so se morali v ponedeljek zaradi letečega vesoljskega odpada zateči v svoje kapsule za vrnitev na Zemljo.

Približno 1500 kosov odpada je dovolj velikega, da so ga zaznali z radarji in teleskopi, nešteto drugih manjših delcev pa je prav tako nevarnih za ISS in množico satelitov. Price je dejal, da lahko tudi barvni madež, ki leti s hitrostjo 28.000 kilometrov na uro, povzroči resno škodo.

Price je dejal, da so Ruse večkrat svarili pred poskusom sestrelitve satelita in bodo še naprej dajali jasno vedeti, da takšne aktivnosti niso sprejemljive.

Vesoljska agencija Nasa je sporočila, da se bo grožnja odpada nadaljevala še dva dni in bo prekinjala pomembno delo astronavtov.

Podoben test Kitajske je leta 2007 prav tako ustvaril nešteto kosov odpada in eden od njih je prejšnji teden prišel v bližino ISS, ki so jo za vsak primer malce premaknili.

ZDA so leta 2008 izvedle podoben test, vendar v veliko nižji orbiti pod ISS. Podobno je leta 2019 storila Indija.

Ameriško vesoljsko poveljstvo je doslej spremljalo okoli 20.000 kosov vesoljskega odpada.