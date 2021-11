Evropska unija kljub pričakovanjem, da bi lahko na včerajšnjem zasedanju zunanjih ministrov že sprejeli nove sankcije proti letalskim družbam in posameznikom, ki sodelujejo pri prevažanju migrantov v Belorusijo, tega ni storila. Ministri so namreč morali najprej potrditi spremembe določil, na osnovi katerih se sprejemajo sankcije. Razširili so jih s kriterijem, da se lahko sankcije uvedejo proti tistim, ki organizirajo ali prispevajo k omogočanju nezakonitih prehodov evropskih zunanjih meja.

Konkretne sankcije naj bi dorekli v naslednjih dneh. Te ne bodo uperjene zgolj proti letalskim družbam, ki še vedno prevažajo te migrante v Minsk, temveč tudi proti podjetjem, ki beloruski letalski družbi Belavia dajejo v najem letala (med njimi sta tudi vsaj dve irski podjetji), ter proti beloruskim turističnim podjetjem, ki so migrantom pomagala pridobiti beloruske turistične vizume. Irski zunanji minister Simon Coveney je napovedal, da bodo te pogodbe o najemu letal prekinili v trenutku, ko bo EU dokončala nov sklop sankcij.

Napovedan prvi repatriacijski let

»Nadaljevali bomo to pot trdega pristopa, saj boljše alternative ni,« je dejal nemški zunanji minister Heiko Maas in omenil tudi možnost, da bi EU proti Belorusiji uvedla ostre gospodarske sankcije. Priprave sankcij proti zasebnim družbam in posameznikom, vpletenim v omogočanje tihotapljenja ljudi, so le eden od korakov Evropske unije, s katerim namerava zaustaviti tok migrantov iz bližnjevzhodnih držav v Belorusiji in naprej proti evropskim zunanjim mejam, kjer situacija še naprej ostaja napeta.

Že sama grožnja s sankcijami je denimo letalske družbe prepričala, da imajo manj letov v Minsk, Turkish Airlines pa ne prodaja več letalskih vozovnic za belorusko prestolnico Iračanov Jemencem in Sircem. S tem naj bi se zmanjšalo število migrantov v Belorusiji. Za obtičale migrante na mejnem območju se še naprej išče možnost, kako jim pomagati. Iraška vlada za četrtek načrtuje prvi repatriacijski let iz Belorusije, kjer so na mejnem območju identificirali več kot 570 svojih državljanov. O pomoči za repatriacije se je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pogovarjal tudi z beloruskim zunanji ministrom Vladimirjem Makeijem, ki mu je po Borrellovih zagotovil obljubil humanitarno pomoč migrantom ob meji, a tudi zanikal vpletenost oblasti pri njihovem prihodu v Belorusijo.