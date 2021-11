Da je treba premisliti tudi o možnosti sankcij proti odgovornim za spodkopavanje državnih struktur v BiH in vezi države z EU ter podžiganje sovraštva, je dejal vodja nemške diplomacije Heiko Maas po zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju.

EU je okvir za sankcije za nekooperativne voditelje v BiH sprejela marca 2011. Gre za prepoved potovanja v EU ali zamrznitev premoženja za ljudi, ki bi škodovali ozemeljski celovitosti BiH. Uporabila jih doslej še ni.

Pred zasedanjem se je omenjala možnost, da ministri pozovejo k pripravi nabora možnosti za pritisk na tiste akterje v BiH, ki so odgovorni za razdvajajočo retoriko in spodkopavanje ozemeljske celovitosti države. Ali je bila ta odločitev sprejeta, za zdaj ni jasno.

Mir in stabilnost v BiH že vse od vojne nista bila tako ogrožena

Borrell je po zasedanju vnovič izrazil močno zaskrbljenost zaradi razmer v BiH, kjer po oceni novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v tej državi Christiana Schmidta mir in stabilnost že vse od vojne nista bila tako ogrožena.

BiH je enotna, združena in suverena država, tamkajšnji voditelji morajo ponovno vzpostaviti dialog, spoštovati državne institucije in si prizadevati za izvedbo ključnih reform, je danes pozval visoki zunanjepolitični predstavnik unije.

Vsakršen poskus delitve države bi ustvaril težave, zato se je temu treba izogniti, je odgovoril na vprašanje o možnosti novega konflikta v regiji, na kar opozarjajo nekateri vodilni predstavniki držav na Zahodnem Balkanu. »Ne kličimo slabega vremena,« je še dejal.

O BiH so ministri danes govorili v okviru širše razprave o Zahodnem Balkanu. Borrell je ob tem vnovič pozval tudi k začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo do konca tega leta, Srbijo in Kosovo pa k nadaljevanju dialoga z novim srečanjem voditeljev prav tako do konca tega leta.

S slovenskega zunanjega ministrstva so po zasedanju sporočili, da so se ministri strinjali, da so države Zahodnega Balkana pomembne partnerice EU z vidika skupne varnosti in stabilnosti ter da so blaginja, trajnostni razvoj in odpornost regije strateškega pomena tako za Zahodni Balkan kot za celotno EU.

Slovenijo je zastopal državni sekretar Stanislav Raščan, ki je po navedbah ministrstva opozoril na prizadevanja Slovenije kot predsedujoče Svetu EU za čimprejšnji premik v širitvenem procesu z deblokado začetka pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo.

Ob tem je poudaril, da je širitev geopolitično vprašanje in preizkus verodostojnosti EU, izpostavil pomen uresničevanja zavez iz izjave z Brda, izrazil zaskrbljenost nad poglabljanjem krize v BiH ter zagotovil polno podporo prizadevanjem za izvedbo reform in napredka države na poti v EU.

Glede dialoga med Beogradom in Prištino pa je Raščan poudaril, da se mora nadaljevati ne glede na politična dogajanja v obeh državah, in izrazil slovensko podporo delu posebnega predstavnika EU za dialog in druga vprašanja v regiji Miroslavu Lajčaku.