Vladni kadrovski tornado besni tudi v kmetijstvu

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je bil v 28-letni zgodovini pogosto v središču pozornosti. Tudi računsko sodišče se je nekajkrat poglobilo v njegovo poslovanje, seje državnozborskega odbora za kmetijstvo, na katerih so obravnavali skladova letna finančna poročila, so se vselej vlekle kot slepo črevo, kritik poslank in poslancev na račun vodenja te institucije pa ni manjkalo.