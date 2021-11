Mjanmarsko vojaško sodišče je 37-letnega ameriškega novinarja Dannyja Fensterja obsodilo na enajstletno zaporno kazen, je sporočila televizija CNN. Fensterja, ki sicer prihaja iz Detroita v Michiganu, so prijeli 24. maja, nato pa je bil več kot pet mesecev v priporu v kaznilnici Insein v največjem mjanmarskem mestu Jangon.

Po razpravi na sodišču je njegov odvetnik Tan Zav Aung povedal, da je bil Fenster spoznan za krivega v treh točkah obtožnice, ki jo je zoper njega vložila mjanmarska vojska, ki je po vojaškem udaru 1. februarja prevzela oblast v državi. Obtožnica ga je med drugim bremenila kršenja vizumskih pogojev, nezakonitega sodelovanja s prepovedano skupino in hujskanja k nemirom po 505. členu mjanmarskega kazenskega zakonika, po katerem je vsakršno objavljanje in razširjanje komentarjev, »ki vzbujajo strah ali vsebujejo lažne informacije«, kaznivo dejanje. Fenster bo poleg tega moral plačati denarno kazen v državni valuti v protivrednosti približno 50 dolarjev.

Fenster je eden od približno sto novinarjev, ki so jih v Mjanmaru (nekdanji Burmi) priprli po februarskem vojaškem udaru. Približno 30 jih je še vedno za zapahi. Na začetku minulega tedna sta ga doleteli še dve kazenski ovadbi, ker naj bi spodbujal k nemirom in terorizmu, zaradi česar mu po besedah njegovega odvetnika grozi dosmrtna zaporna kazen. Novinarju namreč očitajo, da je poskušal zanetiti nezadovoljstvo, sovraštvo in prezir do vlade in vojske. Poleg tega naj bi sodeloval s skupinami, ki jih je vlada razglasila za teroristične.

Hujskač, terorist, migrant

Za zdaj ni jasno, zakaj so mjanmarske oblasti vložile obtožnico zoper nekdanjega urednika neodvisnega časnika Frontier Myanmar, ki je poročal o tekočih dogodkih, gospodarstvu in politiki v tej državi. Fensterja so prijeli na mednarodnem letališču v Jangonu, ko je hotel odpotovati iz države, da bi obiskal družino v ZDA.

Predstavniki časnika so na facebooku zapisali, da so globoko razočarani nad izrečeno kaznijo. »Vsi pri časniku smo razočarani in frustrirani zaradi te odločitve. Radi bi le, da Dannyja čim prej izpustijo iz zapora, da se bo lahko vrnil k svoji družini,« je zapisal Thomas Keen, glavni urednik Frontier Myanmara. Po njegovih besedah obtožbe temeljijo na domnevi, da je Fenster po vojaškem udaru delal za prepovedani časnik Myanmar Now. Vendar je po navedbah predstavnikov Frontier Myanmara za omenjeni časnik nehal delati že julija 2020 in je ob prijetju maja 2021 že več kot devet mesecev delal za Frontier Myanmar.

Fensterja so po navedbah CNN obsodili na tri leta zapora zaradi hujskanja, tri leta zaradi nezakonitega sodelovanja s terorističnimi skupinami in pet let zaradi kršenja vizumskih pogojev. Predstavniki Frontier Mynamara trdijo, da gre za najstrožje kazni, ki jih za ta kazniva dejanja predvideva tamkajšnja zakonodaja. »Prav nobene podlage ni bilo za to, da bi Dannyja obsodili za ta kazniva dejanja. Njegovi odvetniki so sodišču predložili jasne dokaze, da je dal odpoved pri časniku Myanmar Now in da je od sredine minulega leta delal za časnik Frontier Myanmar,« je v svoji izjavi še zapisal Keen. zr