Ministri garajo

Z ministrstva za kulturo so sporočili: Vasko Simoniti je obiskal Rokodelski center Ribnica, Novo Štifto, Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto in se tako »seznanil z bogato kulturno dejavnostjo jugovzhodne Slovenije«. Imamo torej ministra, ki se šele »seznanja z bogato kulturno dejavnostjo«, se mora peljati v Novo Štifto, ker je ne pozna? Je torej zasedba ministrskega položaja nekakšna osnovna šola pouka o naši kulturi?