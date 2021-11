Včeraj se na območju nekdanje Jugoslavije ni treslo le na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Zvečer je odjeknila bomba še v Srbiji. Nogometaši selektorja Dragana Stojkovića so v Lizboni na veličasten način premagali Portugalce z golom Aleksandra Mitrovića v 90. minuti z glavo, se neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju, Cristiana Ronalda in soigralce pa poslali v dodatne kvalifikacije. Nemudoma po zadnjem sodnikovem žvižgu se je začelo rajanje po ulicah srbskih mest in tudi na Stadionu luči v Lizboni.

Medtem ko je Cristiano Ronaldo po zadnjem sodnikovem žvižgu obsedel na zelenici in se nato s povišanim tonom spravil na selektorja Fernanda Santosa in soigralce, so srbski nogometaši rajali, veselje se je nato preselilo tudi v slačilnico. A je tam po navodilih Stojkovića tudi ostalo. »Slavje se zaključi v slačilnici. Nočem slišati niti enega povišanega tona, ko se vrnemo v hotel. Bodimo gospodje in pokažimo spoštovanje do ljudi, ki so nas gostili, in do nasprotnika, ki je izgubil. Poleg tega je to samo prvi korak. Najlepše sledi v Katarju,« so bile besede, ki jih je Dragan Stojković namenil igralcem pred odhodom s stadiona.

»Bi bil morebitni preboj na svetovno prvenstvo vaš največji uspeh v trenerski karieri?« je eden od srbskih novinarjev nekaj dni pred odločilno tekmo s Portugalsko vprašal selektorja Stojkovića. »Kakšen morebitni? Nič morebitni, moramo se prebiti v Katar. Šele nato nas čaka nekaj velikega,« je z odgovorom srbsko javnost navdušila legenda srbskega in jugoslovanskega nogometa. Izkazalo se je, da je Piksi dobro vedel, kaj govori. Dejstvo namreč je, da je selektor oziroma trener prvi, ki moštvu daje ali zbija samozavest. Stojković je bil prepričan, da se bo njegovo moštvo prebilo na mundial, na koncu se je to tudi uresničilo. Za Srbe se je nedeljski večer sicer začel slabo. Renato Sanches je po veliki napaki obrambe že v drugi minuti povedel gostitelje v vodstvo. Še v prvem polčasu je izenačil Dušan Tadić, ki je nato v 90. minuti s strani poslal odličen predložek v kazenski prostor, kjer je bil povsem sam Aleksander Mitrović, ki je poskrbel za delirij v domovini.

Mitroviću se je vrnilo za Škotsko

Nogometni bogovi so za junaka Srbije izbrali ravno Aleksandra Mitrovića, ki je 12. novembra 2020 na odločilni tekmi za preboj na evropsko prvenstvo proti Škotski zgrešil peti strel z bele točke. Zdaj se je za vse skupaj oddolžil. »Kje naj začnem? Prikazali smo izjemno igro in povsem zasluženo premagali Portugalsko v gosteh. Z obrestmi sem se oddolžil za tisto zgrešeno enajstmetrovko proti Škotski. Če si pošten, trdo delaš in se trudiš, se ti vse povrne. Le vprašanje časa je, kdaj. Selektor je od prvega dne verjel v nas, kar se vidi na igrišču. Igramo samozavestno. Presrečen sem, v prvi vrsti zaradi ljudi v domovini, ker vemo, koliko jim to pomeni. Težko opišem veselje, srečo in ponos. Jokal bi in se hkrati smejal,« je razpredal presrečni Aleksandar Mitrović, ki je v življenjski formi. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo je na osmih tekmah zabil osem golov, odlično mu gre tudi pri Fulhamu v drugi angleški ligi, kjer je z 20 goli na vrhu lestvice strelcev.

Mitrović je nato razkril tudi prve besede selektorja Stojkovića v slačilnici. »Ali ste vi normalni? To je bilo prvo, kar nas je vprašal. Jasno, z nasmehom na obrazu. V reprezentanci vlada izjemno vzdušje. Že dolgo igram v dresu z državnim grbom, a tako ni bilo še nikoli. Prav zanima me, do kod lahko pridemo na svetovnem prvenstvu. Ta ekipa je sposobna čudežev, kar nam selektor stalno ponavlja.«