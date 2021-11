To je bila izvrstna priložnost za njegovo ustoličenje kot neodvisnega komunikatorja, vendar v vladnih krogih tega žal niso opazili kot velike priložnosti, ampak so v Fafanglovem distanciranju videli nekakšno izdajstvo in priložnost je bila izgubljena.

V praznem prostoru, ki je nastal zaradi odsotnosti neodvisnega, a strokovnega komunikatorja, so se zato pojavili številni lažni preroki, ki so izkoristili trenutek in s pomočjo družbenih omrežij začeli prodajati vsak svojo teorijo zarote in z njo nabirati zbegane sledilce. V dobi družbenih omrežij so lažni preroki izkoristili odsotnost nacionalnega komunikatorja, tako da je nastalo tisoč teorij zarot, in zato smo kot družba izgubili enotno doživljanje epidemije, izgubili smo fokus in postali razpadla družbena skupnost, ki se ni znala več enotno odzivati na ukrepe, ki bi vsem skupaj pomagali k razreševanju skupnih težav z epidemijo. Namesto da bi nas skupna nesreča združila, nas je razdelila. Ultrazvok/Radio Slovenija in rtvslo.si