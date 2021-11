Kar ostane po izmenjevalnici oblačil in stvari, gre v dobrodelne namene

V Škofji Loki se pripravljajo na prvo izmenjevalnico oblačil in drugih stvari za odrasle, ki jo bodo izvedli, ko bodo epidemiološke razmere to omogočale. Otroška izmenjevalnica na začetku poletja je bila namreč izjemno uspešna, stvari, ki so ostale, pa so organizatorji namenili družinam v stiski.