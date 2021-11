Skladno s pravilnikom, ki je bil v soboto objavljen v Uradnem listu, so do PCR-testa brez napotitve po novem upravičeni vsi, ki pred odvzemom brisa predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega testa (HAG) za samotestiranje. Kot dokazilo med drugim šteje fotografija pozitivnega rezultata HAG testa za samotestiranje.

Državni sekretar Franc Vindišar je za STA pojasnil, da so nov pravilnik pripravili, ker želijo zagotoviti čim hitrejšo potrditev okužb s PCR-testom, »ki je zlati standard potrjevanja okužb«. Doslej so se osebe po pozitivnem HAG testu na PCR-test namreč morale naročiti preko svojega osebnega zdravnika oziroma jih je naročil epidemiolog. Oboji bodo to možnost imeli tudi po uveljavitvi novega pravilnika.

Še vedno pa se morajo na PCR-test naročiti, saj nenaročenih oseb ne bodo sprejemali, so danes sporočili iz ZD Ljubljana.

Kot so zapisali, se je na testiranje mogoče naročiti na vstopni točki za odvzem brisov v Metelkovi ulici, in sicer na telefonskih številkah 031 619 359 in 031 619 255. Ob naročanju na PCR-testiranje osebe navedejo številko kartice zdravstvenega zavarovanja, ob prijavi pa navedejo tudi svojo mobilno telefonsko številko za obveščanje o rezultatih testiranja.

Na odvzem PCR-brisa osebe obvezno prinesejo osebno in zdravstveno izkaznico. Pred odvzemom osebe predložijo tudi dokazilo o pozitivnem rezultatu HAG testa, torej primerno zaščiteno testno ploščico, ob čemer lahko pokažejo še fotografijo, ali izpolnjen evidenčni list zaposlenega v primeru samotestiranja na delovnem mestu.

Osebe se PCR-testiranja obvezno udeležijo z zaščitno masko, so še navedli v ZD Ljubljana.