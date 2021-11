V eksploziji, ki je v nedeljo dopoldne po lokalnem času odjeknila v taksiju pred porodnišnico, je umrl sopotnik, ki naj bi sprožil eksplozivno napravo, taksist pa je bil poškodovan, poroča britanski BBC.

Taksista je županja Liverpoola Joanne Anderson razglasila za junaka, ker je osumljenca zaklenil v vozilo.

Zdi se, da je osumljenec naredil "improvizirano eksplozivno napravo", ki je eksplodirala, je dejal vodja policije za boj proti terorizmu North West Russ Jackson. Motiv moškega za zdaj še ni znan, je sporočila policija.

Britanska policija je po eksploziji taksija v nedeljo aretirala tri moške, stare 29, 26 in 21 let. Danes so v povezavi z eksplozijo aretirali še četrtega osumljenca, 20-letnega moškega.

Notranja ministrica Priti Patel je danes sporočila, da so stopnjo ogroženosti zaradi terorizma dvignili z znatne na resno. To pomeni, da je teroristični napad verjeten, saj je bila eksplozija v Liverpoolu drugi incident v roku enega meseca.

Premier Boris Johnson je za danes sklical tudi izredno zasedanje odbora za izredne razmere cobra, v katerem sodelujejo predstavniki vlade, policije in obveščevalnih služb