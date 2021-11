Minuli konec tedna se je število okuženih z novim koronavirusom, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, še povečevalo. Po napovedih koordinatorja covidnih bolniških postelj pri ministrstvu za zdravje Roberta Carotte bodo bolnišnice danes ali v torek odprle maksimalne kapacitete. To je skupno okoli 1200 postelj, od tega 280 za intenzivno nego.

O tem, kako zagotoviti maksimalne zmogljivosti za covidne bolnike, bodo vodstva bolnišnic s predstavniki ministrstva za zdravje pretresala tudi na današnjem sestanku.

V Splošni bolnišnici Murska Sobota so danes na pljučnem oddelku odprli še dodatno enoto s 25 posteljami za covidne bolnike. Tako jih zdaj zdravijo 85, od teh jih je 18 v intenzivni enoti. Po navodilu ministrstva morajo zagotoviti 76 postelj za bolnike z akutno boleznijo in 18 postelj za intenzivno zdravljenje.

Tako so covidnim bolnišnicam na pomoč priskočili dijaki in študentje, koncesionarji in zdravstveni domovi, kadre pa bolnišnice prerazporejajo tudi z drugih oddelkov.

Glavna ovira pri zagotavljanju dodatnih kapacitet za zdravljenje covidnih bolnikov sicer niso postelje, pač pa pomanjkanje kadra. Na poziv ministra Poklukarja k pomoči covidnim bolnišnicam so se že odzvali v zdravstvenih domovih, psihiatričnih bolnišnicah, specialnih bolnišnicah, porodnišnicah in izobraževalnih ustanovah, med njimi so se odzvale zdravstvene šole in obe medicinski fakulteti.

Nov covidni oddelek so med drugim danes odprli v UKC Ljubljana, in sicer v bolnišnici Petra Držaja. Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci Slovenske akademije znanosti in umetnost pojasnil, da bodo sprva tam zagotovili 37 dodatnih postelj. Število postelj pa bodo še povečevali tako v bolnišnici Petra Držaja kot tudi drugje, je napovedal Poklukar.

Od torka bodo sprejemali le še bolnike s stopnjo nujno

Kadrovsko pomoč so že dobili iz Psihiatrične bolnišnice Ormož, in sicer tri diplomirane medicinske sestre, in iz soboškega zdravstvenega doma dve diplomirani medicinski sestri. Dodatno pomoč so jim sicer obljubili še iz zdravstvenih domov Ljutomer in Lendava, vendar šele, ko jim bodo to dopuščale razmere, saj imajo tudi tam težave s kadrom.

Od torka bodo sprejemali le še bolnike s stopnjo nujno, ambulantne storitve do nadaljnjega potekajo nemoteno, prav tako obravnavajo rakasta obolenja, stanja v zvezi z nosečnostjo, porodom, vse novorojence in otroke. Bolnike bodo o morebitnih odpovedi storitve obveščali.

Kot so še pojasnili v Splošni bolnišnici Murska Sobota, so obiski na vseh oddelkih prepovedani, razen iz pietetnih razlogov. Dovoljena je prisotnost partnerja pri porodu ob izpolnjevanju pogoja PCT. Tudi v tej bolnišnici ob skrajno resnih razmerah in grozečem zlomu zdravstva pozivajo k odgovornem ravnanju.

V celjski bolnišnici pa združujejo bolnišnične oddelke, ki imajo zmanjšan redni obseg dela, da bi pridobili dodatno število medicinskih sester za obravnavo covidnih bolnikov, saj jim tega kadra najbolj primanjkuje. V obravnavo bolnikov s covidom-19 se vključujejo tudi zdravniki s teh oddelkov. Prerazporejanje kadra med bolnišnični oddelki poteka ves čas, so za STA povedali v celjski bolnišnici.

Po navodilu ministrstva za zdravje naj bi k njim zaenkrat prišlo 11 zaposlenih iz zdravstvenih ustanov v regiji. Danes tako k njim prihaja sedem medicinskih sester iz Psihiatrične bolnišnice Vojnik ter zdravstvenih domov Šmarje pri Jelšah in Šentjur. V torek pa pričakujejo še pet delavcev iz Slovenske vojske in zdravnico z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vključevanje dijakov in študentov bodo uredili z dogovorom med bolnišnico in izobraževalnimi ustanovami, in ne s posamezniki, so navedli.

Iz Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica pa so sporočili, da se kader zdravstvene nege dnevno usklajuje in začasno prerazporeja iz vseh oddelkov glede na zasedenost covidnih posteljnih kapacitet.

Bolnišnica je zaprosila tudi za dodatno pomoč pri vključevanju v delo na covidnih oddelkih. Prvi prerazporejeni so danes že prišli v bolnišnico, še nekaj jih pričakujejo v tem tednu, so pojasnili v šempetrski bolnišnici, a konkretnih številk niso navedli. Dijaki in študentje pa se trenutno vključujejo v delovni proces na drugih, torej ne na covidnih oddelkih, so še pojasnili.