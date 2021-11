Kot je ob vložitvi zahteve za nujno sejo komisije DZ za nadzor javnih financ opozoril poslanec SAB Andrej Rajh, si vlada nastavlja politično zveste kadre v nadzorne svete in vodstva podjetij, in sicer v obsegu, kot ga kljub političnemu kadrovanju tudi preteklih vlad še ni bilo. Vrhunec kadrovanja se je po njegovih besedah zgodil prejšnji teden, ko novega mandata ni dobil predsednik uprave Gen-I Robert Golob.

»Ker vlada ni potrdila vodstva Gen-I, tako pomembno in uspešno podjetje ostaja brez vodstva. To je neodgovorno, vlada s tem škoduje podjetju, državnemu premoženju, dobili smo utemeljen občutek, da želi vlada to podjetje uničiti,« je dejal Rajh.

To po njegovem prepričanju kliče po ustreznem ukrepanju, s čimer se strinja Robert Pavšič iz LMŠ. Po njegovem je Gen-I preveliko in preveč pomembno podjetje, da bi se upravo kar tako, brez ustreznih pojasnili zamenjalo.

»Težava je v tem, da ni obrazložitve. Razumeli bi, če se uprava in nadzorni svet ne bi strinjali glede nadaljnjega razvoja družbe,« je odsotnost ustrezne obrazložitve, zakaj Golob le dva tedna pred iztekom mandata ni dobil novega mandata na čelu Gen-I, izpostavil Pavšič, prepričan, da tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ni dorasel svoji funkciji, če pravi, da o tem ne ve nič.

Kadrovanje v Gen-I je po ocenah Nataše Sukič iz Levice vrh kadrovskega cunamija v energetiki in poskus podrejanja strateške infrastrukture. Da ne gre le za politično kadrovanje, pač pa za politični napad na strateške interese države, je prepričan tudi Jani Prednik iz SD, ki meni, da bi se vlada morala bolj kot s kadrovanjem ukvarjati z energetsko revščino.

Nepovezani poslanec Branislav Rajić medtem izpostavlja bližajoče se volitve in pospešeno plenjenje. »Kar se dogaja v energetskih podjetjih, je nesluteno pospeševanje do končnega cilja, da se nagrabi čim več,« je prepričan.

Poslanske skupine SAB, LMŠ, SD, Levica in NeP so se zato podpisale pod zahtevo za sklic izredne seje komisije za nadzor javnih financ ter pripravile tri predloge sklepov: da vlada naloži Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) spoštovanje standardov korporativnega upravljanja in da vlada prepreči oškodovanje Gen-I in od SDH zahteva primerno ukrepanje, prav tako pa komisija od vlade pričakuje, da ji pojasni in zagotovi podatke o poteku kadrovanja v Gen-I.