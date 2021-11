Točno ob 8. uri zjutraj, kot so bili dogovorjeni, se je ekipa delavcev podjetja Javne razsvetljave pripeljala na ulico Pod Gabri, kjer je v štirih desetletjih v mogočno drevo zrasla smreka, ki jo je lastnik parcele prinesel iz Triglavskega narodnega parka. »Ne me držati za besedo, ampak mislim, da so bile smreke iz doline Tamarja,« je povedala Milenka Hrovatič, ki je bila tudi edina, ki je dogajanje ob svoji hiši spremljala. »Gre pretežno za upokojence, ki še spijo. Sem pa vse obvestila, da bodo danes smreko požagali in jo tudi odpeljali k županu Jankoviću,« je ponosno povedala stanovalka Murgel.

Slabih 20 metrov visoka in 5 ton težka smreka je bila ena od treh, ki jih je Hrovatič prinesel z Gorenjske. Dve so že naslednje leto nekaj dni pred božičem posekali neznanci, slednja je vztrajala in rastla štiri desetletja. »Dve veji sem morala porezati, ker sta ovirali dostop v garažo. Zaradi njene velikosti in močnega koreninskega sistema pa je bil čas, da se jo odstrani,« je povedala sogovornica in priznala, da ni pričakovala, da jo bo mesto Ljubljana izbralo za okrasitev Kongresnega trga. In medtem ko je nekaj deset centimetrov od tal »zapela« žaga, se je Hrovatičeva še zadnjič poslovila od nje in vseh lepih spominov ter iskreno in veselo dodala: »Ko narediš nekaj lepega za skupno dobro, je to nekaj najlepšega. Sploh v današnjih časih in v času okoli praznikov.«

Smreka iz Murgel je le ena od desetih, ki bo letos za praznike krasila prestolnico. »Danes posekamo še smreko na Vrhniki. To bomo postavili pred mestno hišo, še eno, manjšo, pa bomo pripeljali za v atrij. Konec tedna postavljamo letos prvič tudi smreko na Viču, na križišču Aškerčeve in Tržaške, kjer trenutno potekajo zadnja dela na ploščadi,« pa je povedal Slobodan Jovanovič iz podjetja Javna razsvetljava, ki je v Murglah tudi spremljal in nadziral sečnjo murgelske smreke. V naslednjih dneh bodo prav tako postavili še po eno smreko na Ig, druga pa bo krasila krožišče na Dobrovi. »Danes bomo nekaj metrov manjšo, pa vendar čudovito smreko posekali tudi na Vrhniki. To leto je velik interes, a jih je dovolj.«