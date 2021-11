Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je premierja spomnil na pretekle obljube, da se bo SDS spopadla s korupcijo v državi, hkrati pa mu očital, da je trenutna vlada, ki jo vodi SDS prestreljena s korupcijo. Vatovca je zanimalo, kako vlade, ki jih vodi SDS, v vsakem mandatu zberejo za več let korupcijskih afer?

Janša je v svoj zagovor povedal, da najhujše težave države v Sloveniji povzroča »udbo mafija« oziroma »vzporedni mehanizem«, ki »obvladuje brez volitev velik del sistemov in podsistemov«. Nadaljeval je z očitki o dogajanju od leta 1990 dalje. Svoje vloge v dogajanju ni navedel. Prav tako ni komentiral izjave trenutnega ministra za okolje Andreja Vizjaka, ko je v pogovoru z gospodarstvenikom Bojanom Petanom v času lastninjenja Term Čatež povedal, da bo vlada kakšnemu sodniku »strla jajca«. Je pa Janša zanikal, da bi bil Rok Snežič njegov osebni davčni svetovalec ali davčni svetovalec vlade.

Marko Bandelli (SAB) je predsednika vlade povprašal o njegovem stališče do plačevanja davkov in tistih, ki se »plačilu davkov izogibajo, hkrati pa koristijo vse dobrobiti plačanih davkov s strani drugih oseb«.

Janša za izravnavo pokojnin, ki ne bi povzročila novih razlik

Poslansko vprašanje je zastavil tudi Branko Simonovič (DeSUS), ki ga je zanimalo, kako bo vlada v proračunu zagotovila finančna sredstva za realizacijo izrednega usklajevanja pokojnin. Poslanci DeSUS so namreč maja letos vložili predlog zakona, s katerim želijo dokončno odpraviti posledice varčevalnih ukrepov, ki so jih zaradi gospodarske krize utrpeli upokojenci. Kot pojasnjujejo, so z dodatnimi uskladitvami po letu 2016 le deloma »upokojencem povrnili to, kar jim pripada«, zato predlagajo, da se pokojnine vsem upokojencem v decembru uskladijo v višini 3,5 odstotka.

Janša je povedal, da bo vlada poskušala pravočasno urediti usklajevanje pokojnin. Je pa opozoril, da z izravnavo ne smejo nastati nove razlike, ki jih bo potrebno uravnavati kasneje. Zavzema se za to, da bi prišlo do izravnave in bi bili vsi upokojenci na istem, ne glede na to, kdaj so se upokojili.

Anja Bah Žibert (SDS) bo premierja vprašala, kakšno je njegovo stališče o epidemioloških ukrepih, sprejetih po posvetu s stroko, in kakšne ukrepe vlade lahko Slovenija pričakuje za nadaljnje preprečevanje širjenja okužb.

Na tokratni seji bo sicer DZ med drugim obravnaval tudi predlog proračunov za leti 2022 in 2023, poslanke in poslance pa čakata še interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec in ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča.