Dnevno slabšanje razmer v državi je privedlo do tega, da so morali ponovno reagirati tudi v bolnišnicah. Po napovedih koordinatorja covidnih bolniških postelj pri ministrstvu za zdravje Roberta Carotte bodo že danes ali najkasneje jutri odprli maksimalne kapacitete za covidne bolnike. To predstavlja, da bo v bolnišnicah na voljo okoli 1200 postelj, 280 jih bo namenjenih za intenzivno nego.

Po zadnjih podatkih vlade se trenutno v bolnišnici zdravo 990 covidnih bolnikov, 227 pa jih potrebuje intenzivno nego.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov znaša 3224, kar je 76 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje števila potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 2030 oziroma 27 več kot dan prej.