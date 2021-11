"Glede na okoliščine niti ni bilo tako slabo, a verjamem, da bo igral iz tekme v tekmo boljše. Treba je vedeti, da je bila to njegova druga tekma v šestih mesecih," z igro prvega zvezdnika, ki je prve tekme v sezoni zaradi rehabilitacije po poškodbi zapestja izpustil, po prvi vrnitvi pa odigral le en dvoboj, preden se je okužil, ni bil posebej razočaran trener Mike Sullivan. Ta meni, da ga mora bolj skrbeti slabša igra nekaterih drugih igralcev, večjih krivcev za visok poraz.

Garnet Hathaway, Daniel Sprong, Conor Sheary, Jevgenij Kuznjecov in Tom Wilson so v statistiko zapisali gol in podajo za Washington, Aleks Ovečkin je imel tokrat dve asistenci, Vitek Vaneček pa je ubranil 24 strelov. Za Capitals je bila to četrta zaporedna zmaga.

Tudi Anaheim nadaljuje zmagovalni niz

Še tri zaporedne zmage več ima Anaheim, ki je tokrat doma s 5:1 ugnal Vancouver. Trevor Zegras je za ekipo, ki takega niza ni imela že od marca leta 2016, dosegel dva gola, dve podaji pa je prispeval Ryan Getzlaf. Z njima je prišel do 999. točke v NHL in bo kmalu postal prvi igralec Anaheima s tisočimi točkami v ligi. Njegov soigralec Troy Terry se je še na 14. tekmi zapovrstjo vpisal v statistiko vsaj s podajo, kar je izenačenje serije, najdaljše tovrstne v sezoni, Connorja McDavida.

Vsaj na videz zanesljivi zmagi sta zabeležila tudi Calgary in Boston. Flames so s 4:0 nadigrali domačo Ottawo, njihov češki vratar Dan Vladar je na svoji deveti tekmi v ligi prvič ostal nepremagan in pomagal moštvu, da je po treh porazih prvič zmagalo. Boston je imel težje delo, pri zmagi proti Montrealu s 5:2 je štiri gole dosegel v zadnji tretjini. Po dva gola sta prispevala Charlie Coyle in Charlie McAvoy.

New York Rangers so po kazenskih strelih s 4:3 premagali New Jersey, odločilni gol je v sedmi seriji strelov dosegel Chris Kreider, vse do konca je bilo napeto tudi v St. Louisu, kjer je bil Edmonton od gostiteljev boljši z izidom 5:4. Tekmo je odločil gol Kailerja Yamamota, natančen je bil 28 sekund pred zadnjim zvokom sirene. Podal mu je Leon Draisaitl, ki je pred tem dosegel tudi gol in še eno podajo.