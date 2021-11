Denver brez Čančarja do pete zaporedne zmage

Košarkarji Denver Nuggets, katerih član je tudi Vlatko Čančar, so v severnoameriški ligi NBA brez Slovenca v ekipi tokrat s 124:95 premagali Portland Trail Blazers. Pri domačih se je pri peti zaporedni zmagi najbolj izkazal Nikola Jokić. Srbski zvezdnik je za malo zgrešil trojni dvojček in zbral 28 točk ter po devet skokov in podaj.