Kek 2.0 je slaba kopija Keka 1.0

Slovenska nogometna reprezentanca je bila še šestič zapored neuspešna v kvalifikacijah za veliko tekmovanje, na katerem je zadnjič igrala leta 2010 na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. Od takrat se v kvalifikacijah pojavlja enaka zgodba – reprezentanca ni sposobna povezati niza dobrih iger, ampak zmore občasne prebliske, ki vzbudijo upanje, nato pa hitro sledi veliko razočaranje. Poskusa z nekdanjima uspešnima selektorjema Srečkom Katancem in Matjažem Kekom sta bila neuspešna. Katanec 2.0, predvsem pa Kek 2.0 sta povsem drugačna od njunih zmagovitih verzij 1.0. Katanec, ki je na koncu drugega petletnega obdobja zaupal tudi pomoči bajalice, je bil sicer v dveh od treh kvalifikacij v enakovrednem boju za zaključni turnir do zadnje minute zadnje tekme. Kek je obakrat ostal brez možnosti že dve tekmi pred koncem in končal šele na četrtem mestu v skupini. To bi po logiki pomenilo slovo, a ga pred medijskim pogromom, kakršnega je bil deležen Katanec, rešujejo javni nastopi, s katerimi si kupuje čas in naklonjenost.