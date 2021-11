Po eksploziji avtomobila pred bolnišnico v Liverpoolu aretirali tri moške

Britanska policija je po eksploziji avtomobila pred bolnišnico za ženske bolezni v Liverpoolu, v kateri je bil dopoldne en moški ubit, še en pa ranjen, aretirala tri moške, stare 29, 26 in 21 let. Trojico so aretirali po protiteroristični zakonodaji.