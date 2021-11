Andreja Slokar je postala 23. Slovenka z zmago na tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju, enajsta ženska. Ajdovka je navdušila na paralelnem veleslalomu v Lechu, kjer je blestela že v kvalifikacijah z drugim časom. V izločilnih bojih je bila po vrsti boljša od Francozinje Coralie Frasse Sombet, Švedinje Sare Hector ter Norvežank Kristin Lysdahl v polfinalu in Thee Louise Stjernesund v velikem finalu. Na zmagovalne stopničke sta se uvrstili še obe Norvežanki, skupaj z Andrejo Slokar pa so vse tri prvič v karieri stale na zmagovalnem odru.

»Na startih sem imela veliko težav. Že v kvalifikacijah nisem dobro začenjala voženj, saj se pozna, da paralelnega starta nismo dosti trenirali,« je opisala težave s startom Andreja Slokar, ki je izjemno demonstrirala svoj tekmovalni značaj, saj se je v vseh bojih znašla v zaostanku ter na koncu po vrsti dobivala sicer precej tesne dvoboje. Ajdovka je postala prva Slovenka, ki je zmagala na paralelni preizkušnji, doslej najboljši rezultat pa je imela Tina Maze z dvema drugima mestoma.

»Prvo mesto na paralelni tekmi ni enakovredno zmagi v slalomu, veleslalomu ali katerikoli drugi disciplini. Vseeno pa gre za zmago v svetovnem pokalu. Prvič sem se imela priložnost prepričati, koliko obveznosti ima po tekmi smučarka, ki zmaga,« je po prespani noči povedala slovenska alpska smučarska junakinja, ki je bila presenečena, ko je v roke dobila rdečo majico. Najprej je pomislila, da gre za majico vodilne v disciplini. Kasneje je presenečena ugotovila, da gre za skupni seštevek svetovnega pokala. »Tega res nisem pričakovala. A sezona se je šele začela,« je odgovorila Andreja Slokar, ki jo že konec tedna čakata novi priložnosti za dokazovanje, saj bosta v Leviju na Finskem dva slaloma svetovnega pokala.

Slovenijo je na edini paralelni preizkušnji v sezoni uspešno zastopala tudi Tina Robnik, ki se je uvrstila v četrtfinale, v nadaljevanju pa izgubila tri dvoboje in zasedla osmo mesto. Presenetljivo slabo je smučala Meta Hrovat, ki je s 34. mestom ostala brez točk svetovnega pokala, kot tudi Ana Bucik. Primorka je bila šele 38. Omenimo še, da na tekmi nista nastopili Američanka Mikaela Shiffrin ter Slovakinja Petra Vlhova ter da so prva tri mesta zasedle alpske smučarke, ki so bile najhitrejše že v dopoldanskih kvalifikacijah.

Tudi moška paralelna preizkušnja se je včeraj začela spodbudno, končala pa slabše. Žan Kranjec je v seštevku dveh kvalifikacijskih smučanj na modri in rdeči progi dosegel drugi čas, Štefan Hadalin pa devetega. Razlike med šestnajsterico, ki si je zagotovila nastop v odločilnih bojih, je bila izjemno majhna, saj je najhitrejšega Avstrijca Dominika Raschnerja in 16. Belgijca Arnanda Marchanta v dobrih 45 sekundah smučanja ločilo le 44 stotink sekunde. Kranjec je moral v osmini finala priznati premoč kasnejšemu zmagovalcu Christianu Hirschbühlu, ki se je sploh prvič uvrstil na zmagovalne stopničke. Štefan Hadalin je v osmini finala ugnal Nemca Juliana Rauchfussna, v nadaljevanju pa izgubil tri dvoboje in zasedel 8. mesto, Kranjec je bil 10. Zanimivo je, da se v izločilne dvoboje ni uvrstil niti en Švicar, lanski zmagovalec Alexis Pinturault pa je odstopil v kvalifikacijah.

Ekipni slovenski uspeh vliva upanje pred edino preostalo paralelno preizkušnjo sezone, ki bo februarja na olimpijskih igrah. Kolajn sicer ne bodo podeljevali v posamični konkurenci, temveč v ekipni. Če bo slovenska reprezentanca na vrhuncu sezone uprizorila podobno smučanje kot minuli konec tedna v Lechu, zgodovinski uspeh ne bo izostal.