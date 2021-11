Za slovensko hokejsko reprezentanco se je tridnevni turnir na Jesenicah izkazal za prevelik zalogaj. Varovanci Matjaža Kopitarja na pripravljalnem izzivu že dolgo niso bili tako nemočni kot v Podmežakli, kjer so po vrsti izgubili s Francijo, Belorusijo in Avstrijo. Čeprav je slovenska vrsta načrtovala, da bo osvojila jeseniški turnir, je morala na koncu z velikim razočaranjem sprejeti zadnje mesto. »Na neki način so nas vsi nasprotniki nadigrali. Ni izgovorov. Treba se bo vzeti k sebi in pokazati boljšo igro,« je bil kritičen kapetan oslabljene slovenske reprezentance Anže Kuralt.

Igralcem Olimpije zamenjava okolja ni dobro dela

Slovenska javnost ni vajena, da hokejska selekcija ob koncu koledarskega leta prikaže tako malo kakovostne vsebine na ledu. Risi so bili po igri in rezultatih najskromnejši udeleženci turnirja, ki ga je slovenska vrsta vzela preveč enostavno. Selektor Kopitar je tokrat stavil predvsem na igralce iz avstrijske in alpske lige, ki so pokazali manj vneme kot v klubskem dresu. Očitno najboljšim hokejistom Olimpije, ki diktirajo ritem v ligi ICEHL, zamenjava okolja z drugimi trenerji in spremenjenim načinom dela ni dobro dela. Na treh tekmah sta soliden vtis pustila samo vratarja Žan Us in Val Usnik, ki sta po najboljših močeh popravljala številne napake soigralcev v obrambi.

Odgovornost za porazen turnir z eno osvojeno točko je porazdeljena med trenerski in igralski kader. To je bila povsem drugačna Slovenija kot spomladi v Ljubljani, kjer je v primerljivi konkurenci dobila vseh pet tekem in brez izgubljene točke prepričljivo osvojila tivolski turnir. »Na sredini igrišča je bilo preveč lukenj in poceni smo izgubljali ploščke. Tudi postava ni bila povsem enaka kot na majskem turnirju. Moja krivda je, da igralcem očitno nisem znal razložiti nekaterih stvari. Po prvi tekmi s Francijo smo imeli daljši sestanek. Igralcem smo po videu pokazali, kje morajo biti boljši. Kot kaže, je bil učinek ravno nasproten in so se ustrašili, da bodo delali napake,« je dejal selektor Matjaž Kopitar.