Zdravstveni delavci, ki pomagajo obolelim s covidom-19 – na fotografiji smo zajeli zdravljenje covidnih bolnikov v UKC Ljubljana pred dvema dnevoma –, vsakodnevno spremljajo posledice divjanja virusa med prebivalci. Na oddelkih največje bolnišnice so v petek zdravili 177 bolnikov s covidom-19, v enotah intenzivne terapije pa jih je bilo 75. Bolnišnice so v zadnjih tednih poskrbele za dodatne prostore in postelje, a jim delo še vedno otežuje največja preglavica: pomanjkanje osebja, ki bi bilo kos takemu zdravljenju. »Čeprav pandemija traja že leto in pol, ni bilo sistematičnih prizadevanj, da bi usposobljeni kader zadržali v bolnišnicah. Niti višje plače ne bodo zadostovale, da bi se ta težava rešila,« je opozorila predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencingar. Za delo v intenzivni terapiji se posameznik dodatno izpopolnjuje najmanj eno leto, je pojasnila Mencingarjeva, zato tudi preusmerjanje osebja iz drugih delov zdravstva ni čudežna rešitev. (Foto: Luka Cjuha)