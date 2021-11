Orban se je v govoru na kongresu osredotočil na uspehe in cilje njegove vlade, bruseljske birokrate, migracijsko krizo, opozicijo in prihajajoče parlamentarne volitve. Bruselj je znova kritiziral, da ga je treba reformirati. Dejal je, da se Evropska unija spotika od krize do krize, in jo označil za »mavrično obarvano senco same sebe«.

Stranka Fidesz, ki že od ustanovitve ostaja zvesta sebi, Madžarski in madžarskemu ljudstvu, podpira poljsko pobudo za reorganizacijo celotne evropske desnice, je dejal Orban. »Ne smemo pasivno sprejeti vsakega načrta Bruslja,« je dodal. Madžarska bo še naprej varovala svoje meje pred migranti in ne bo dovolila, da bi ji vzeli pravico do varovanja meje.

Kongres je potekal sredi četrtega vala pandemije, ki je močno prizadel Madžarsko, kjer po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, ki povzema spletni portal Varosikurir.hu, dnevno beležijo več kot 100 smrti bolnikov s covidom-19.

Omenjeni portal je kongres označil za predstavo, v kateri je sodelovalo 1472 delegatov in 600 povabljenih gostov, kot so diplomati, znanstveniki, umetniki in športniki. Kot so sicer zagotovili v stranki Fidesz, so na kongresu upoštevali vse predpise glede pandemije.

Na Madžarskem bodo spomladi prihodnje leto potekale parlamentarne volitve. Fidesz je na zadnjih treh volitvah prepričljivo zmagal, na prihodnjih volitvah pa se obeta bolj tesen boj.

Opozicijsko zavezništvo in Fidesz sta namreč po anketah precej izenačena. Kandidat madžarske opozicije Peter Marki-Zay v primeru zmage na volitvah prihodnjo pomlad napoveduje odločen boj proti korupciji, ki jo vidi kot eno največjih težav v državi.