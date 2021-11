Tako za Hirschbühla kot za Raschnerja so bile to sploh prve stopničke v svetovnem pokalu, v finalu pa je zaradi boljše vožnje na sicer počasnejši modri progi prvo zmago v karieri slavil 31-letni Hirschbühel. V norveškem obračunu za tretje mesto je bil hitrejši Atle Lie McGrath, ki je ugnal Henrika Kristoffersena.

Od slovenskih predstavnikov je Kranjec izločilne boje začel po drugem izidu v kvalifikacijah. V prvi vožnji proti Hirschbühlu pa si je na rdeči progi pridobil 27 stotink sekunde prednosti. Na modri je bil nato hitrejši Avstrijec, ki je v cilj prišel s skupno 17 stotink boljšim izidom. Kranjec, tretji na ledeniškem veleslalomskem uvodu v Söldnu, se je moral tako zadovoljiti s desetim mestom.

V skupnem seštevku zdaj slovenski as zaseda tretje mesto s 86 točkami. Pred njim sta le današnji zmagovalec Hirschbühl in na današnji tekmi odsotni Švicar Marco Odermatt, zmagovalec v Söldnu.

Najboljši Slovenec je bil tako Hadalin. V osmini finala je najprej na modri progi za Nemcem Julianom Rauchfussom zaostal tri stotinke sekunde, na rdeči progi pa je bil za 11 stotink hitrejši in se uvrstil med osem najboljših. V četrtfinalu je nastopil proti najhitrejšemu iz kvalifikacij Raschnerju in na modri progi sprva zaostal 29 stotink sekunde, na nekoliko hitrejši rdeči progi pa je že izničil zaostanek za Avstrijcem, si privozil nekaj prednosti, a tik pred ciljem padel in ostal brez polfinala.

Hadalina so nato čakali še obračuni za razvrstitev od petega do osmega mesta. Za preboj v obračun za peto mesto je imel po zanesljivi zmagi na rdeči progi 26-letni slovenski smučar za modro maksimalno prednost pol sekunde, a je Pertl nadoknadil zaostanek. Hadalin je nato v boju za sedmo mesto sprva imel 18 stotink naskoka proti Kanadčanu Eriku Readu, ki je po napaki Hadalina osvojil sedmo mesto.

Hadalin: Tempo je bil precej brutalen

»Z današnjim dnem sem lahko zadovoljen, saj sem dobro smučal. Naredil sem nekaj manjših napak, proti koncu pa mi je malce padla koncentracija, saj je tempo precej brutalen. To je bila zame prva tovrstna izkušnja. V četrtfinalu sem res smučal zelo dobro in že bil pred Raschnerjem. Imel sem dobro hitrost, nato pa enostavno nisem bil do konca dovolj natančen, da bi zadržal hitrost. Tam sem izgubil morda še nekaj več, a če potegnem črto, sem naredil dober rezultat. S tem sem tudi potrdil delo s treninga, da lahko tudi veleslalom odsmučam na visoki ravni. Sicer je res, da so paralelne tekme drugačne, a grem lahko pozitivno naprej,« je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Hadalin.

»Kvalifikacije sem oddelal zelo dobro. Drugi čas in zelo solidno smučanje. S tem pristopom sem šel tudi na tekmo - zelo optimistično. Naredila se je manjša razlika v hitrosti med rdečo in modro progo, a vseeno moje smučanje ni bilo na taki ravni kot v kvalifikacijah. To je pomenilo, da sem na žalost izpadel v prvem krogu. Vseeno grem pozitivno naprej, saj sem danes naredil kar nekaj dobrega,« pa je dejal Kranjec.

Tretji slovenski predstavnik na tekmi Rok Ažnoh je ob debiju v svetovnem pokalu izpadel v kvalifikacijah in zasedel končno 44. mesto.

Na sobotni ženski preizkušnji je prvo zmago v karieri slavila slovenska predstavnica Andreja Slokar. Druga Slovenka v izločilnih bojih Tina Robnik je osvojila končno osmo mesto.