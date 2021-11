Britanski premier Boris Johnson in njegovi ministri se radi hvalijo z britansko »zelenostjo« in naklonjenostjo varovanju okolja. Pred podnebnim vrhom COP26 na Škotskem in med njim je bilo veliko samohvale in pridiganja drugim državam o tem, da je Velika Britanija med vodilnimi državami v bitki proti podnebnim spremembam, čeprav je Johnson še pred petimi leti trdil, da je strah pred njimi primitiven. Za izjemno primitivno onesnaževalsko dejanje pa so malo pred začetkom vrha poskrbeli Johnsonovi konservativci, ki imajo v parlamentu orjaško večino 79 poslancev, s katero zlahka premagujejo opozicijo. Sploh ker večina pohlevno glasuje tako, kot želi šef. Ni šlo za onesnaževanje ozračja, ampak britanskih rek, jezer in morja.

Voda je v zasebnih rokah, odplake pa so javne Kar 265 konservativnih poslancev je namreč množično glasovalo tako, kot je zahtevala vlada, oziroma za to, da lahko zasebne vodno-kanalizacijske družbe še naprej odvajajo nepredelane odplake v britanske reke, jezera in morje. Zmagali so s 63 glasovi prednosti, čeprav se je opoziciji pri nasprotovanju temu nezaslišanemu blagoslovu onesnaževanja pridružilo 22 konservativnih upornikov, ki so glasovali proti ukazu od zgoraj. Vodno-kanalizacijske zasebne družbe so po podatkih okoljske agencije v lanskem letu natančno 403.107-krat z neprečiščenimi odplakami onesnažile britanske reke, jezera in morja. Odplakovale so jih 3,1 milijona ur. Samo v Angliji in Walesu je 32 takih zasebnih družb. Vodo in kanalizacijo so na Otoku privatizirali že davnega leta 1989, v predzadnjem letu oblasti prve otoške premierke Margaret Thatcher, še vedno privatizacijske heroine desnice doma in po svetu. Johnsonova vlada za vse pogostejše odvajanje neprečiščenih odplak krivi viktorijansko infrastrukturo in podnebne spremembe, predvsem vse pogostejše močne nalive, ki naj bi bili po njegovem odgovorni za prelivanje. Odvajanje neprečiščenih odplak naj bi tako povzročale preobilne padavine, kar je primitivno opravičilo za to neopravičljivo dejanje.

Stara laž, stara težava Ključni argument za privatizacijo vodnih in kanalizacijskih podjetij pred letom 1989 je bil, da je to najboljša pot za posodobitev vodne in kanalizacijske infrastrukture. To se ni zgodilo, so pa komunalna podjetja delničarjem od takrat izplačala že za 66 milijard evrov dividend. Nekateri poslanci, ki so glasovali za neprečiščene odplake (ne gre samo za človeško blato, v njih so našli vlažilne robčke, higienske vložke, kondome in drugo), trdijo, da so ravnali v korist davkoplačevalcev, ki bi bili sicer prisiljeni pokriti izkop in nadomestitev viktorijanskega kanalizacijskega sistema, za kar naj bi bilo potrebnih 700 milijard evrov. Tega, da je ena od številnih posledic brexita pomanjkanje uvoženih kemikalij za prečiščevanje odplak, konservativni poslanci, vlada in premier ne omenjajo. To je bila še ena zelo predvidljiva posledica brexita, na katero se ta lažni okoljevarstvenik ni pripravil, se je oglasil eden od Johnsonovih kritikov.

Vse reke so okoljsko nezdrave Te dni se je pojavil šokanten zemljevid vseh krajev, kjer vodna in kanalizacijska podjetja odvajajo neprečiščene odplake v reke, jezera in morje. Več kot 400 jih je. Samo v Angliji kar 84 odstotkov rek in jezer ne dosega niti vladnih meril »dobrega okoljskega statusa«. Okoljevarstveniki pravijo, da so prav vse reke onesnažene. Nekdanji pevski zvezdnik Feargal Sharkey, ki že leta vodi kampanjo za očiščenje vodotokov, pravi, da je bil izid glasovanja o odplakah sramota. »Svetu predavamo o podnebnih spremembah, doma pa zaradi nepredelanih odplak nobena reka ni okoljsko ustrezna. To je posledica tridesetletne odsotnosti vlaganj v infrastrukturo,« pravi Sharkey, ki državnemu organu za regulacijo vodne in kanalizacijske industrije Ofwat, vladni okoljski agenciji in vladi pripisuje polomijo pri regulaciji zasebnih vodnih in kanalizacijskih podjetij ter nadzoru veljavnih predpisov.