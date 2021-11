Če je bil športni avtomobil bolj kot ne vselej športni avtomobil, terenec vedno terenec, limuzina vsakič limuzina, mestni avto najpogosteje čim manjši avto ali karavan pač karavan, je pojem družinski avto skozi zgodovino zajemal zelo različno vrsto štirikolesnikov; med drugim tudi skoraj vse od naštetih. Nikoli in nikdar pa družinski avtomobili niso imeli tako klenega, tako očitnega predstavnika, kot je (bil) enoprostorec. Najsi je (bil) mali, srednji, veliki ali še kakšnega velikostnega razreda vmes, enoprostorec je vedno in vselej (bil) prvi, drugi in tretji vrsti družinski avtomobil. Morda (je) v kakšni četrti, peti vrsti zna(l) privabiti tudi kakšne druge kupce, predvsem starejše, a daleč najpomembnejši odjemalci so (bile) pač družine.

Verjetno je do te točke že jasno, čemu toliko besed in črk v oklepaju. Morda nas namreč čaka le še kakšno leto, pa bodo ti povsem nepotrebni in bomo o enoprostorcih pisali le še v pretekliku. Vsaj o tistih pravih (več o tem na koncu). Tovrstni avtomobili namreč dobesedno izginjajo. Ne sicer še z naših cest, saj so bili do pred kratkim izjemno priljubljeni in jih bomo zato na njih videvali še nekaj časa, izginjajo pa iz prodajnih salonov. Manj različnih enoprostorcev, kot jih je naprodaj v tem trenutku, namreč v tem stoletju še ni bilo.

Krivi so športni terenci

Prav začetek stoletja, prvo desetletje in še malo čez, lahko sicer štejemo za vrhunec razreda enoprostorcev. Če za začetnika kljub nekaterim predhodnim poizkusom velja legendarni renault espace, ki je na ceste v prvi generaciji zapeljal leta 1984, je za tem trajalo nekaj časa, da so idejo pograbili tudi drugi proizvajalci, nato pa je vse skupaj dobesedno cvetelo slabi dve desetletji. Vmes praktično ni bilo znamke, ki ne bi imela v svoji paleti vsaj enega enoprostorca, pogosteje pa dva, tri celo do pet različno velikih. Če vse skupaj opišemo s konkretnimi številkami, je izjemno zgovoren denimo podatek, da je leta 2005 v Evropi 23 različnih znamk skupno ponujalo 56 modelov enoprostorcev, dobro desetletje pozneje pa 15 znamk le še 29. Danes je stanje po evropskih državah različno, a marsikje jih ni več naprodaj niti deset – pri nas jih je na podlagi uradnih cenikov natanko toliko.

Je pa »krivca za propad« enoprostorcev zelo enostavno poiskati. Sliši na ime športni terenec in je domala izključni razlog, da so enoprostorci čez noč za proizvajalce postali nebodijihtreba. »Športni terenci so zagotovo najbolj 'vroč' segment, kar dokazujejo tudi prodajne številke, saj delež tega segmenta vozil še vedno narašča. Ne imeti tovrstnega vozila v svoji ponudbi bi danes za generalista, kot je Renault, pomenilo skorajda smrtno obsodbo. Kot 'izumitelji' segmenta družinskih enoprostorcev smo sicer kljub omenjenim trendom vseeno vztrajali tudi pri razvoju sodobnih enoprostorcev, kakršni so espace, grand scenic in scenic v svoji najnovejši generaciji. Vendar pa tudi naši kupci iz ponudbe v zadnjem desetletju vedno večkrat namesto enoprostorca izberejo športnega terenca,« nam je na to temo povedal Rok Istenič z Renaulta Slovenija. Tina Kambič iz Summit motors Ljubljana, zastopnika za Fordova vozila, je dodala: »Dejstvo je, da je večina proizvajalcev že opustila proizvodnjo enoprostorcev in jih nadomestila s SUV-ji. Kupci tako niti ne morejo več izbirati v tolikšni meri kot v preteklosti. Razlogov je več, eden od njih je, da gre razvoj naprej in so športni terenci 'in'. Na drugi strani pa tudi razvoj in proizvodnja več modelov predstavlja veliko investicijo za proizvajalce. Sodobneni SUV-ji glavnim atributom enoprostorcev dodajajo še bolj atraktiven videz.«

Renaulta in Forda nismo omenili po naključju. Gre namreč za znamki, ki sta na vrhuncu priljubljenosti enoprostorcev tudi v Sloveniji ponujali kar po pet različnih (modus, grand modus, scenic, grand scenic in espace, ter B-max, C-max, grand C-max, S-max in galaxy), danes pa je pri nas pri prvem ponudba skrčena na enega (grand scenic), pri drugem pa na dva (S-max in galaxy). Nič drugače ni pri drugih znamkah, pri katerih jih ogromno enoprostorcev sploh ne ponuja več, tu in tam se najde kakšen osamljen preostali primerek, dva pa skorajda več ne. Ob tem za prav nobenega enoprostorca, ki je trenutno naprodaj, niso napovedali naslednika, eno zadnjih isker upanja pa je prav na začetku tega tedna ugasnil še predsednik uprave Citroëna Vincent Cobée – ta francoska znamka je namreč pri enoprostorcih vztrajala precej dolgo in bila tudi zelo uspešna, a zdaj bo tudi sama očitno dvignila roke. »Kar nekaj let smo veljali za poslednje Mohikance in čeprav smo z modelom C4 spacetourer dominantni, smo dominantni v razredu, ki hitro, hitro, hitro izginja,« je za Autocar povedal Cobée in s tem po mnenju mnogih napovedal, da je le še vprašanje časa, kdaj se bo dokončno poslovil tudi C4 spacetourer (prej znan kot C4 picasso).