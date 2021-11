Mini obleka z ogrinjalom, ki jo je pevka nosila na svojem zadnjem odrskem nastopu v Beogradu leta 2011, je 16-krat presegla ocenjeno vrednost avkcijske hiše. Za rdečo usnjeno torbico moschino v obliki srca, ki jo je Amy Winehouse vzela s seboj na podelitev nagrad brit leta 2007, ko je to nagrado prejela za britansko solo izvajalko, pa so iztržili 204.800 dolarjev, kar je 13-krat več od prvotne ocene. Zlata obleka dolce & gabbana je bila prodana za 150.000 dolarjev, za rjavo-črno obleko znamke Temperley London, ki jo je nosila za nastop ob 90. rojstnem dnevu Nelsona Mandele, so iztržili več kot 121.000 dolarjev, za modrček agent provocateur in rdečo pentljo, ki ju je nosila v videospotu You Know I'm No Good, pa 25.600 dolarjev.