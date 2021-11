Sami do svojega kotička za druženje

Študentje ALUO so želeli sporočiti, da se da tudi po ekoloških smernicah ustvariti izdelke z ustrezno dodano vrednostjo. Pokazali so, da je mogoče ostanke kakovostno uporabiti, kar prinaša investitorju finančno, uporabniku funkcionalno, družbi pa okoljsko korist. Vse skupaj so zapakirali v študentski kotiček, pod zasnovo in izvedbo pa so se podpisali sami.