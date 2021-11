Po sredinem težkem porazu po dveh podaljških v evropskem pokalu proti Ulmu so bili košarkarji Cedevite Olimpije na preizkusu karakterja. V težkem položaju jim je v goste v 8. krogu lige ABA prišel Mornar, ki je imel resda le eno zmago, a ima kakovostno moštvo, ki je sposobno precej več, kot kažejo rezultati. Ljubljančani so se prve tri četrtine mučili s črnogorskim nasprotnikom, nato pa v zadnji močno stopili na plin, povsem povozili nasprotnika in prišli do tretje zaporedne zmage v jadranskem tekmovanju. Tokrat že brez Marcusa Keena, ki je s klubom sporazumno prekinil pogodbo.

»Prišlo je do sporazumne odločitve, da prekinemo sodelovanje. Tudi on je bil nezadovoljen, ker na nekaterih tekmah ni veliko igral. Razšli smo se mirno in korektno,« je sicer povsem logično in pričakovano odločitev, da se odrečejo Marcusu Keenu, pojasnil Jurica Golemac. 26-letni Američan je bil povsem zgrešena investicija kluba, saj se je od prvega dne videlo, da nima kakovosti za organizatorja igre na tako visoki košarkarski ravni. Ker je pešala tudi njegova obramba, napredka pa ni bilo zaznati, je moral zapustiti Ljubljano.

Njegovo vlogo je začasno, morda pa tudi za stalno, prevzel Jacob Pullen. »Ni nujno, da bo njegova zamenjava organizator igre. Pogovarjal sem se s športnim direktorjem Sanijem Bečirovićem in sklenila sva, da bova spremljala situacijo na trgu ter se odločila na podlagi tega, kar bo na voljo. Ni veliko posameznikov, ki bi izpolnjevali naše kriterije, ali pa so izredno dragi. Ne bomo hiteli, saj želimo najti nekoga, ki bo dvignil kakovost in razširil dimenzijo v naši igri,« je zamisli razkril Golemac, ki sicer povsem zaupa Pullenu. »Jacob odlično kontrolira žogo. Sicer je naša ideja, da igra na dvojki, saj ga želimo svežega v napadu. Pri prenašanju žoge se utrudi. A s tem nima težav, saj je neverjetno inteligenten igralec. Na vlogo organizatorja igre se je privadil v trenutku, saj je že poznal vse akcije kot enka, dvojka in trojka.«

Olimpija je sicer do zmage proti Mornarju prišla na krilih odlične obrambe v zadnji četrtini, ko je nasprotniku dovolila vsega pet točk, in kreativno navdahnjenega Luke Rupnika. »Zelo sem se bal te tekme, saj je prišla po emotivno težkem sredinem porazu. Pokazali smo karakter, dobro igro v obrambi in veliko boljši napad,« je še dodal Golemac.

Liga ABA, 8. krog: Olimpija – Mornar 79:59 (24:21, 42:36, 56:54 Pullen 19, Auguste in Blažič po 11, Radovanović in Murić po 10, Rupnik 9, Carmichael 6, Ejim 2, Hodžić 1; Mihailović 16), Borac – Cibona 59:62 (Hale 19; Gnjidić 19), Budućnost – Zadar 84:69 (Micov 14; Carter 15), Igokea – Mega 79:63 (Ilić 22; Đurišić 14), C. zvezda – Partizan 71:56 (Mitrović 16; Smailagić 15), že odigrano: Split – Krka 87:77 (Barič 20; Stipčević 19), FMP – S. centar 104:99 (Tasić 25; Vinales 18).