Ahmed Burić: Dayton 2.0

Ni literarnega žanra, do katerega bi bil človek tako ambivalenten, kot so spomini. Na svetu jih je bilo toliko napisanih in veliko brez pravega razloga, a bralec se pogosto vrača k njim. Težavo pisca teh vrstic s spomini je v svoji biografski knjigi opredelil veliki poljski režiser Krzysztof Kieslowski. Rekel je nekako takole: na Poljskem so po padcu komunizma vsi, od politikov do umetnikov, pisali biografske knjige, pri čemer so večinoma poveličevali svojo vlogo pri teh dogodkih. Nihče se torej ni spomnil, da bi napisal to, pri čemer je delal napake, ampak so vsi poudarjali svoje vrline. To je človeško, ni pa korektno. In svet ni korekten: iskreno sem prepričan, da ni treba pisati spominov, če nisi Arthur Rubinstein. Ali Jože Plečnik. Ali Winston Churchill. Ali Ervin Hladnik - Milharčič. Nima pomena.